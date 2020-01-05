بايرن ميونخ ينضم للصراع على ضم أشرف حكيمي

لم يلفت تألق المغربي أشرف حكيمي في صفوف بروسيا دورتموند المعار له من ريال مدريد فريقه الأصلي فقط لكن قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي بايرن ميونخ استفسر من النادي الملكي عن الخطط المستقبلية للظهير الأيمن المغربي.

ويتابع بايرن ميونخ عن كثب تطور أداء حكيمي منذ وصوله للبوندسليغا والمشاركة مع منافسه المحلي بروسيا دورتموند خاصة وأنه يلعب كظهير أيمن وأيسر ويمكن أن يلعب في وسط الملعب.

وينتهي عقد إعارة حكيمي مع دورتموند في 30 يونيو/حزيران المقبل بينما ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو/حزيران 2022.

ولم يتخذ ريال مدريد ولا اللاعب قرارًا نهائيًا بشأن ما سيحدث بنهاية الموسم الحالي لكن تردد تقارير صحفية عن رغبة النادي في إعادته بعد نهاية إعارته للتنافس مع داني كارفاخال بالإضافة إلى وجود ألفارو أودريوزولا.

ومنح حكيمي دفعة هائلة لدورتموند المعار له من ريال مدريد من موسمين وتألق مع الفريق في البوندسليغا مثلما حدث مع كارفاخال نفسه في موسم 2012-2013 عندما أعير إلى باير ليفركوزن قبل عودته إلى ريال مدريد.

ويتمتع حكيمي بالعديد من الإمكانات التي تجبر ريال مدريد على استعادة خدماته، منها: قدرته على اللعب كظهير وجناح، وأيضًا امتلاكه سرعة كبيرة وقدرة على خلق فرص لزملائه.

وهذا يعني أن حكيمي قد يثير قلق العديد من لاعبي ريال مدريد وليس كارفاخال فقط خاصة أودريوزولا الذي قد يرحل في ظل عدم دخوله خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وفي حال تلقي اللاعب عرضا رسميا من بايرن ميونخ ينبغي عليه الاتفاق أولا مع ريال مدريد الذي يرتبط معه بعد يمتد لعامين ونصف آخرين.

ويرتبط حكيمي بعلاقة طيبة مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لذلك حسم موقفه سيكون سهلا بعد نهاية فترة الإعارة رغم أن دورتموند يأمل في شراء اللاعب بشكل دائم أيضا.

وستتعزز قوة النادي الملكي بعودة الدولي المغربي التي تشبه حالته مثل النرويغي مارتن أوديغارد الذي بدأ ريال مدريد بالفعل التفكير في استعادته.