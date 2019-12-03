تقرير: تألق أشرف حكيمي مع بروسيا دورتموند يثير قلق العديد من لاعبي ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الدولي المغربي أشرف حكيمي سيعود إلى ريال مدريد الصيف المقبل بعد موسمين رائعين في بروسيا دورتموند الألماني، ما قد يثير قلق بعض اللاعبين في النادي الملكي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن حكيمي سيعود إلى ريال مدريد في يونيو/حزيران المقبل بعد عامين في دورتموند قدم خلالهما أداء رائعا يضمن له المشاركة أساسيا على حساب داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن.

ومنح حكيمي دفعة هائلة لدورتموند المعار له من ريال مدريد من موسمين وتألق مع الفريق في البوندسليغا مثلما حدث مع كارفاخال نفسه في موسم 2012-2013 عندما أعير إلى باير ليفركوزن قبل عودته إلى ريال مدريد.

ورغم أنه بالأساس ظهير أيمن إلا أن المغربي أثبت أن لديه قدرات هجومية كبيرة، ففي الموسم الحالي شارك في 14 مباراة سجل خلالها هدفين بالدوري الألماني وأربعة بدوري أبطال أوروبا.

عودة حكيمي المظفرة

وسيكون حكيمي البالغ عمره 21 عاما منافسا قويا لكارفاخال في ظل تألقه الحالي مع دورتموند في الجانبين الأيمن والأيسر وكذلك في الوسط.

ويتمتع حكيمي بالعديد من السمات التي تجبر ريال مدريد على استعادة خدماته، منها: قدرته على اللعب كظهير وجناح أيمن وأيسر، وأيضًا امتلاكه سرعة كبيرة وقدرة على خلق فرص لزملائه.

وهذا يعني أن حكيمي قد يثير قلق العديد من لاعبي ريال مدريد وليس كارفاخال فقط خاصة ألفارو أودريوزولا الذي قد يرحل في ظل عدم دخوله خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأخفق الإسباني أودريوزولا في تقديم الأداء المنتظر منه، ومن ثم فإن عودة حكيمي إلى النادي ستزيد من المنافسة بينه وبين الإسباني المتميز كارفاخال.

ولا شك أن عودة حكيمي إلى مدريد ستمثل دفع كبيرة للنادي في ظل تألقه مع دورتموند وخوضه ما يقرب من 50 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف.

وستتعزز قوة النادي الملكي بعودة الدولي المغربي التي تشبه حالته مثل النرويغي مارتن أوديغارد الذي بدأ ريال مدريد بالفعل التفكير في استعادته.