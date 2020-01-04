رؤوف خليف ملعق ”بي إن سبورتس“ يلمح لزيادة وزن ميسي في مباراة برشلونة ضد إسبانيول

ألمح المعلق التونسي رؤوف خليف، والذي كان يعلق على مباراة برشلونة ضد إسبانيول، يوم السبت في الجولة 19 من الدوري الإسباني، إلى وجود زيادة ملحوظة في وزن الأرجنتيني ليوينل ميسي أثرت على مستواه.

وقال خليف في تعليقه على المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس“: ”ميسي يبدو أنه زائد 2 كيلوغرام“.

ولم يقدم ميسي مستوى كبير كما هو معتاد منه في مباراة الفريقين اليوم، وربما فترة الأعياد والتوقف السابقة أثرت على مستواه.

وفقد برشلونة التفوق بفارق نقطتين على ريال مدريد في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تأثر بالنقص العددي وتعادل 2-2 مع جاره إسبانيول بعد هدف متأخر اليوم السبت.

وتعرض فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة للطرد قبل أن يدرك إسبانيول التعادل بعدما بدا أن برشلونة حامل اللقب في طريقه للفوز عندما تقدم 2-1 بعد ضربة رأس من البديل أرتورو فيدال في الدقيقة 59.

وأدرك لويس سواريز التعادل لبرشلونة في بداية الشوط الثاني بعدما تقدم إسبانيول بهدف ديفيد لوبيز بضربة رأس في الشوط الأول.

لكن فريق إرنستو فالفيردي اضطر لخوض آخر 15 دقيقة بعشرة لاعبين بسبب طرد دي يونج بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لينجح الصيني وو لي في إدراك التعادل لإسبانيول بتسديدة قوية بالدقيقة 88.

ولا يزال برشلونة في صدارة الدوري بفارق الأهداف بعد 19 جولة لكن هذا التعادل يعني أنه بات يملك نفس رصيد ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي فاز 3-صفر خارج أرضه على خيتافي اليوم أيضا.