تير شتيغن يغيب عن مباراة برشلونة ضد إسبانيول وشكوك حول مشاركته في السوبر الإسباني

أشارت تقارير صحفية كتالونية، إلى أن الألماني مارك آندريه تير شتيغن حارس برشلونة، لن يشارك أمام إسبانيول، غدا السبت؛ بسبب الإصابة في ركبته اليمنى، وسيشارك البرازيلي نيتو بدلا منه.

وقال برنامج ”Que T’hi Jugues“ التابع لمحطة SER Catalunya الإذاعية، إن الحارسين نيتو وإناكي بينيا تدربا، يوم الخميس، دون تير شتيغن، الذي واصل التدريبات العلاجية.

ويأمل برشلونة في تعافي تير شتيغن بنسبة 100% قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإسبانية في جدة، في التاسع من الشهر الحالي، ضد أتلتيكو مدريد.

وكانت آخر مباراة خاضها الحارس الألماني، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضد ألافيس، وتعرض للإصابة؛ ليحصل نيتو على الفرصة للمشاركة لأول مرة في الدوري هذا الموسم أمام إسبانيول، يوم السبت، في ديربي كتالونيا.

وستكون هذه المباراة الرسمية الثانية لنيتو منذ انضمامه للفريق، العام الماضي، وكانت الأولى في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان في إيطاليا، والتي فاز بها برشلونة 2/1، ليتلقى الحارس البرازيلي هدفه الأول بقميص النادي الكتالوني.

وسيحاول برشلونة الحفاظ على تصدره لليغا بفارق نقطتين عن ريال مدريد، عندما يلعب في ضيافة غريمه المحلي إسبانيول، في مباراة قمة يوم السبت.

وتراجع ريال مدريد بفارق نقطتين عن حامل اللقب، بعد التعادل في مباراته الأخيرة في 2019 على أرضه أمام أتلتيك بلباو، وسيبدأ العام الجديد بمواجهة مع جاره خيتافي، سادس الترتيب.

وبعد إنهاء العام بقوة، سيحاول أتلتيكو مدريد أن يحافظ على هذا المستوى في العام الجديد عندما يستضيف ليفانتي؛ بحثا عن انتصاره الثالث على التوالي.

وبعد أن تنتهي منافسات هذه الجولة سيسافر أتلتيكو وبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا إلى السعودية؛ للمنافسة على لقب كأس السوبر بشكلها الجديد، بينما يعود الدوري بعد أسبوعين في 17 يناير/ كانون الثاني.