أبيدال يرد على أنباء رحيل نيلسون سيميدو عن نادي برشلونة

رد الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على ما تردد عن وضع النادي الكتالوني خطة للتخلص من الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ تقريرا، أكدت فيه أن أبيدال، عقد اجتماعا مع خورخي مينديز وكيل سيميدو في دبي، مؤخرا؛ لمناقشة مصير اللاعب، واتفق الطرفان على حل الرحيل.

في حين ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن أبيدال نفى عقد أي اجتماع مع مينديز بشأن سيميدو، كما أنه نفى واقعة سفره إلى دبي من الأساس.

وأكدت مصادر قريبة من أبيدال، أنه قضى الإجازة الأخيرة في فرنسا رفقة عائلته، في حين أن مساعده رامون بلانيز سافر إلى دبي؛ لحضور حفل جوائز دبي ”غلوب سوكر“ 2019.

وانضم سيميدو البالغ من العمر 26 عاما إلى برشلونة قادما من بنفيكا البرتغالي، ولديه عقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022 وشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وشارك سيميدو في 19 مباراة مع برشلونة، الموسم الحالي، ليصل إلى 101 مباراة مع النادي الكتالوني.

في سياق ذي صلة، كشفت نتائج استطلاع أجرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن 3 من كل 4 من جماهير برشلونة يرغبون في تخلي النادي الكتالوني عن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي وعرضه للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن غضب جماهير برشلونة يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن ديمبلي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.

وأضافت أن ديمبلي سيعود للمشاركة مع برشلونة في غضون شهر، وسيقرر وقتها المسؤولون والجماهير إما دعمه مرة أخرى أو التخلي عنه.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن برشلونة ينتظر أن يدفع تشيلسي أو مانشستر يونايتد 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل ديمبلي إلى الدوري الإنجليزي.

وشارك ديمبلي في 9 مباريات فقط الموسم الحالي، وسجل هدفا ولم يصنع أي هدف.