عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”تحت المراقبة“.. انتهى.. والاستعداد للديربي (صور)

شكّل مستقبل الفرنسي بول بوغبا وفوز ليفربول الجديد على شيفيلد يونايتد ورفض زيدان للتعاقدات في ريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول وأخبار الانتقالات في الأندية الأوروبية والعربية، وأخبار الأندية السعودية، ولقاء السوبر السعودي، والدوري الإماراتي، وعودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اللاعبين الذين يراقبهم ريال مدريد وتحدثت عن ثلاثي فريق ليل المدافع البرازيلي غابرييل ولاعب الوسط الفرنسي سوماري والمهاجم النيجيري أوسيمين وكتبت ”تحت المراقبة“.

كما تحدثت عن مهاجم باريس سان جيرمان، الأوروغواياني إيينسون كافاني وكتبت ”كافاني مجنون بأتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلاعب إشبيلية، الدولي الإسباني خيسوس نافاس وكتبت ”نافاس سيحتفل بلقائه 500 أمام جماهير فريقه“.

سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي كتالونيا الذي سيجمع برشلونة وإسبانيول السبت، في الدوري الإسباني وكتبت ”الاستعداد للديربي“.

كما تحدثت عن الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وكتبت ”ميسي أفضل هداف في العقد الأخير بـ522 هدفا في 521 لقاء“.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت ”زيدان لا يرغب في تعاقدات جديدة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على المهاجم الإسباني داني أولمو الذي يسعى برشلونة لضمه وكتبت ”إمكانية أولمو“.

كما تحدثت عن المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الذي يرغب أتلتيكو مدريد في ضمه وكتبت ”بروسيا دورتموند يطالب بـ40 مليون يورو للتخلي عن ألكاسير“.

الصحيفة اهتمت بعودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان.

أس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ورفض مدربه زين الدين زيدان التعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء وكتبت ”تعاقدات جديدة؟ لا شكرا“.

كما تحدثت عن ديربي كتالونيا الذي سيجمع إسبانيول برشلونة وبرشلونة السبت وكتبت ”برشلونة وإسبانيول يتجادلان بسبب ماضي مدربيهما“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد وكتبت ”مشوار بول بوغبا في مانشستر يونايتد انتهى“.

كما اهتمت بفوز ليفربول الجديد وجاء على حساب شيفيلد يونايتد وهو ما يعني مرور سنة على آخر هزيمة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”سنة تذهب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سباق رالي باريس – دكار في نسخته الجديدة والتي سيكتشف خلالها الصحراء السعودية وكتبت ”كثبان جديدة“.

كما اهتمت بالنجم الفرنسي بول بوغبا وكتبت ”سر بول بوغبا“.

كما أجرت حوارا مع البرتغالي ليوناردو غارديم المقال من تدريب موناكو وقال: ”كلفت الفريق أقل من آخرين“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الهلال ”الهلال يرفع عرض البليهي“، فيما كتبت عن الشباب ”ديوب يقود الشباب“.

وتحدثت عن طرفي كأس السوبر السعودي وكتبت عن النصر ”فيصل بن تركي يحفز النصر“ وعن التعاون ”التعاون يخطط في الجوهرة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على دوري الخليج العربي وفوز شباب الأهلي على العين وكتبت ”حقق فوزا ثمينا على العين، الفرسان بطل الخريف“.

كما تحدثت عن باقي النتائج وكتبت ”الشباب يستعيدون كبرياء العنابي، ومالايا 13 يخطف قلب النمور، والعميد القبض على الكبار“.

الصحيفة تحدثت عن المنتخب الأولمبي الإماراتي وكتبت ”الأبيض يبدأ حلم الأولمبياد بالتدرب في بانكوك“.

كما اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز وفوز مانشستر سيتي وكتبت ”السماوي يُسقط إيفرتون، غوارديولا لن يرفع الراية البيضاء أبدا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان في عقد جديد لمدة نصف موسم مع إمكانية تمديده لموسم آخر.

كما تحدثت عن رغبة إنتر ميلان في ضم الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام وكتبت ”إيركسن خطوة إنتر ميلان نحو لقب الدوري الإيطالي“.

الصحيفة اهتمت بصفقة يوفنتوس الجديدة السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب أتلانتا المعار لبارما.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة زلاتان إبراهيموفيتش لميلان حيث وقّع على عقد جديد وكتبت ”ميلان يقفز مثلي“.

كما تحدثت عن الفرنسي بول بوغبا ومستقبله وكتبت ”بوغبا: ريولا يقول يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت أيضا بصفقة يوفنتوس الجديدة لاعب أتلانتا السويدي ديان كولوسيفسكي.