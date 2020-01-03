تقرير: ريال مدريد يراقب 3 مواهب من ليل الفرنسي

اهتمت صحيفة ”ماركا“ بريال مدريد وسياسة التعاقدات التي ينهجا النادي في السنوات الأخيرة عبر جلب لاعبين شباب للمستقبل، وهو ما جعله يتعاقد مع البرازيليين رودريغو وفينسيوس جونيور والإسباني إبراهيم دياز والنرويجي مارتين أوديغارد والأوروغواياني فالفيردي وعدة لاعبين.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الفريق الملكي تفكر في مستقبل الفريق وغيّرت سياستها في التعاقدات عبر مراقبة النجوم الشباب وجلبهم للفريق الأول.

واهتمت ”ماركا“ بمراقبة ريال مدريد لـ3 لاعبين من فريق ليل الفرنسي وهم المدافع البرازيلي غابرييل ماغيلاس البالغ 22 عاما، ولاعب الوسط الفرنسي بوباكاري سوماري البالغ 20 عاما، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ 21 عاما.

وأصبح ليل الفرنسي الذي شارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم منجما للاعبين الشبان حيث يجلب لاعبين بمقابل مادي قليل ويعيد بيعهم وكسب مؤخرا أكثر من 150 مليون يورو من بيع لاعبين أبرزهم الإيفواري نيكولا بيبي والبرتغالي رافائيل لياو والهولندي أنور الغازي والمالي يوسف كوني.

وبحسب ”ماركا“ فإن ريال مدريد وكشافيه يراقبون اللاعبين الثلاثة وأولهم بوباكاري سوماري لاعب الوسط الشاب الذي كان أول لاعب تحت المراقبة لأن الفريق يفكر في بديل للبرازيلي كاسيميرو، حيث لا يملك الفريق لاعبا آخر في موقعه.

ويملك الدولي الفرنسي للفئات الصغرى عقدا للعام 2022 وحاول فالنسيا ضمه لكن اللاعب رفض وفضّل البقاء في ليل للتطور.

ويتميز النيجيري فيكتور أوسيمين بأنه أحد اكتشافات الدوري الفرنسي هذا الموسم واستقدمه ليل من فريق روايال شارلوروا البلجيكي مقابل 12 مليون يورو، وسجل هذا الموسم 10 أهداف في الدوري الفرنسي وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وأدى تألق الشاب النيجيري الذي يبلغ من العمر 21 عاما لاهتمام أندية أوروبية كبرى كبرشلونة وليفربول وفرق أخرى لكن ريال مدريد يراقبه وأرسل عدة تقنيين لمتابعته.

ويبقى اللاعب الثالث هو البرازيلي غابرييل دوس سانتوس ماغيلاس، والذي وجد صعوبة في التأقلم مع كرة القدم الأوروبية حيث لعب سابقا في دينامو زغرب الكرواتي لكنه في ليل الفرنسي أصبح لاعبا مهما ومتألقا وهو ما دفع يوفنتوس للاهتمام بالتعاقد معه.

فينسيوس جونيور حل لصفقات ريال مدريد

اهتمام ريال مدريد بلاعبين من خارج أوروبا يفرض عليه التفكير في اللاعب الأجانب في صفوفه حيث يملك حاليا 3 أجانب، وحال التعاقد مع المدافع البرازيلي من ليل فهو يحتاج للتخلي عن أحدهم.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فالجناح البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور يبقى الحل لريال مدريد لكن من خلال طلبه الحصول على جنسية مزدوجة تجعله يعتبر كلاعب مواطن.

وسيبدأ ريال مدريد إجراءات حصول النجم البرازيلي على الجنسية الإسبانية في العام الحالي ليكون للفريق مكانا للتعاقد مع لاعب من خارج أوروبا.

ولا يفكر فينسيوس جونيور في مغادرة ريال مدريد فهو يصر على البقاء والنجاح في الفريق كما أن الإدارة متأكدة من أنه سيصبح نجما للمستقبل وأن مشكلة فشله أمام مرمى المنافس سيتغلب عليها وسيسجل للفريق أهدافا أكثر.