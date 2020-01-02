أوباميانغ يرد على أنباء رحيله عن آرسنال

نفى الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال رغبته في الرحيل عن النادي اللندني، مؤكدًا أنه ”ملتزم بنسبة 100% مع النادي.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية هذا الأسبوع إن أوباميانغ أبلغ آرسنال برغبته في الرحيل في ظل تراجع الفريق ورغبته في الانضمام إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأبدى إنتر ميلان، وبرشلونة، اهتمامهما بمهاجم بروسيا دورتموند السابق البالغ من العمر 30 عامًا، والذي سجل 15 هدفًا في 25 مباراة في جميع المسابقات مع آرسنال هذا الموسم.

وقال أوباميانغ لموقع ”RMC Sport“ الفرنسي ردًا على ما تردد بشأن مستقبله:“الصحافة الإنجليزية تحب التحدث كثيرًا، والآن أنا هنا (في آرسنال) بنسبة 100%“.

ويعاني آرسنال من موقف صعب مع أوباميانغ، الذي يدخل عامه الأخير في عقده الصيف المقبل، ورفض التوقيع على عقد جديد.

وكان النادي اللندني يجري محادثات مع أوباميانغ بشأن عقد جديد طويل الأجل، لكن إقالة أوناي إيمري وتعيين أرتيتا لم يفعلا الكثير لتغيير رأي المهاجم بشأن مغادرة النادي.

،وأخبر أوباميانغ أرتيتا أنه لا يزال ملتزمًا مع آرسنال ومستمرًا في النادي، وأثبت ذلك بالفعل خلال الخسارة 1/2 أمام تشيلسي، يوم الأحد الماضي حيث سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وقاد الفريق إلى انتصاره الأول مع المدير الفني الجديد على حساب مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، يوم الأربعاء.

وأكد آرسنال أن النادي وأرتيتا يتمسكان ببقاء أوباميانغ وأقنع المدير الفني الجديد المهاجم الأفريقي بالبقاء في النادي.