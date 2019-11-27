أوباميانغ يشعل صراعًا جديدًا بين برشلونة وريال مدريد

وضع ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في ضمهم، وذلك حسب صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، يوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة، أن عقد أوباميانغ مع أرسنال ينتهي في ختام الموسم المقبل، حيث يبدو أن المهاجم الغابوني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق في حال فشله في حجز مكان له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت أن برشلونة وريال مدريد يدرسان وضع اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي، كما أنه ستتم متابعته عن قرب لاتخاذ قرار نهائي بضمه من عدمه.

وكان أوباميانغ (30 عامًا) قد ارتبط اسمه بالانضمام إلى أحد أندية الدوري الصيني في عرض مغرٍ، لكن اللاعب لديه اقتناع بأنه سيبقى في أوروبا في الوقت الحالي.

وسجل اللاعب الغابوني 31 هدفًا الموسم الماضي مع أرسنال، كما سجل 9 أهداف في الموسم الحالي، ليعزز مكانته كنجم للفريق منذ انضمامه إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في يناير العام 2018.

وكانت صحيفة ”ديلي اكسبريس“ البريطانية، قالت أمس، إن استمرار أوناي إيمري كمدير فني لأرسنال، يدفع ثنائي هجوم الفريق أوباميانغ وأليكسندر لاكازيت للتفكير في الرحيل عن صفوف الغانرز.

وأغلق كل من أوباميانغ ولاكازيت ملف تمديد تعاقدهما مع أرسنال خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد أوباميانغ مع أرسنال خلال 18 شهرًا فقط، إلا أن اللاعبين مترددان في اتخاذ القرار بالبقاء مع الفريق في ظل تواجد أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية.

ويشعر عدد من لاعبي أرسنال بقلق بالغ حيال قدرة إيمري على قيادة الفريق للعودة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تجهيز البديل

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن راؤول ساليهي المدير التقني بنادي أرسنال، وجه انتقادات لإيمري عقب نهاية مباراة الفريق أمام ساوثهامتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت إدارة الغانرز في إعداد قائمة بالبدائل المقترحة لخلافة أوناي إيمري في تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتشعر الإدارة بقلق كبير حول اقتراب الثنائي لاكازيت وأوباميانغ من الرحيل عن ملعب الإمارات.

تراجع النتائج

وتراجعت نتائج أرسنال بشكل كبير هذا الموسم بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل أرسنال في آخر مبارياته بالبريمييرليغ أمام فريق ساوثهامتون، ليبتعد بفارق 19 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.

ووجهت جماهير أرسنال انتقادات عنيفة لأوناي إيمري، وطالبت بإقالته من تدريب الفريق.

وداعًا إيمري

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن إدارة أرسنال بدأت مخطط البحث عن بديل للمدرب الإسباني أوناي إيمري؛ بعد النتائج السلبية للفريق وغضب الأنصار المطالبين برحيله.

وأكدت الصحيفة أن 3 مدربين مرشحين لخلافة المدرب الإسباني، وهم الإيطالي ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس السابق، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام، والإسباني ميكيل أرتيتا مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وبحسب الصحيفة، فإن الإسباني راؤول سانليهي مدير الكرة في أرسنال والبرازيلي إيدو المدير التقني للفريق، غاضبان من مستوى الفريق وسوء النتائج، لكنهما يرغبان في منح أوناي إيمري فرصة أخيرة لتغيير وضع الفريق.