استمرار أوناي إيمري يهدد آرسنال بفقدان أوباميانغ ولاكازيت

بات رحيل الإسباني أوناي إيمري عن تدريب فريق آرسنال الإنجليزي مسالة وقت، بعد الضغوط المتزايدة على إدارة النادي اللندني لاتخاذ قرار سريع بإقالته.

وتراجعت نتائج الغانرز بشكل ملحوظ خلال الموسم الجاري، ليفقد المدرب الإسباني ثقة لاعبيه في قدرته على تعديل الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.

رحيل منتظر

وقالت صحيفة ”ديلي اكسبريس“ البريطانية، إن استمرار أوناي إيمري كمدير فني لأرسنال، يدفع ثنائي هجوم الفريق أوباميانغ وأليكسندر لاكازيت للتفكير في الرحيل عن صفوف الغانرز.

وأغلق كل من أوباميانغ ولاكازيت ملف تمديد تعاقدهما مع أرسنال خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد أوباميانغ مع أرسنال خلال 18 شهرًا فقط، إلا أن اللاعبين مترددان في اتخاذ القرار بالبقاء مع الفريق في ظل تواجد أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية.

ويشعر عدد من لاعبي أرسنال بقلق بالغ حيال قدرة إيمري على قيادة الفريق للعودة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تجهيز البديل

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن راؤول ساليهي المدير التقني بنادي أرسنال، وجه انتقادات لإيمري عقب نهاية مباراة الفريق أمام ساوثهامتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت إدارة الغانرز في إعداد قائمة بالبدائل المقترحة لخلافة أوناي إيمري في تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتشعر الإدارة بقلق كبير حول اقتراب الثنائي لاكازيت وأوباميانغ من الرحيل عن ملعب الإمارات.

تراجع النتائج

وتراجعت نتائج آرسنال بشكل كبير هذا الموسم بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الخمسة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل أرسنال في آخر مبارياته بالبريمييرليغ أمام فريق ساوثهامتون، ليبتعد بفارق 19 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.

ووجهت جماهير آرسنال انتقادات عنيفة لأوناي إيمري، وطالبت بإقالته من تدريب الفريق.

وداعًا إيمري

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن إدارة أرسنال بدأت مخطط البحث عن بديل للمدرب الإسباني أوناي إيمري؛ بعد النتائج السلبية للفريق وغضب الأنصار المطالبين برحيله.

وأكدت الصحيفة أن 3 مدربين مرشحين لخلافة المدرب الإسباني، وهم الإيطالي ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس السابق، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام، والإسباني ميكيل أرتيتا مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وبحسب الصحيفة، فإن الإسباني راؤول سانليهي مدير الكرة في آرسنال والبرازيلي إيدو المدير التقني للفريق، غاضبان من مستوى الفريق وسوء النتائج، لكنهما يرغبان في منح أوناي إيمري فرصة أخيرة لتغيير وضع الفريق.

بديل مفاجئ

ويتصدر الثنائي ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير، ومايكل أرتيتا المجرب المساعد لمانشستر سيتي قائمة المرحين لخلافة أوناي إيمري في المرحلة المقبلة، إلا أن باتريك فييرا نجم الغانرز السابق والمدير الفني الحالي لفريق نيس الفرنسي، يعد المرشح الأقرب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وقالت ”ديلي اكسبريس“ إن الفرنسي باتريك فييرا نجم الفريق السابق، أصبح المرشح الأبرز لخلافة إيمري في مقعد المدير الفني لأرسنال.

وقال جوليان لورينس الخبير بالكرة الفرنسية: ”فييرا يقوم بعمل جيد مع نيس، لقد تولى المهمة وهم في موقف صعب للغاية، لكنه نجح في الوصول مع الفريق إلى المركز السابع بنهاية الموسم الماضي“.

ويحتل فريق نيس المركز الـ12 هذا الموسم بفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع.

يذكر أن باتريك فييرا كان قد أكد في تصريحات سابقة أن أوناي إيمري مازال الخيار الأنسب لآرسنال رغم تراجع النتائج.