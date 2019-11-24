صحيفة: إدارة آرسنال تبحث عن بديل أوناي إيمري

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن إدارة آرسنال بدأت مخطط البحث عن بديل للمدرب الإسباني أوناي إيمري؛ بعد النتائج السلبية للفريق وغضب الأنصار المطالبين برحيله.

وأنقذ الفرنسي ألكسندر لاكازيت الفريق من الخسارة أمام ساوثهامبتون في ملعب الإمارات؛ بعدما أدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، خلال اللقاء الذي انتهى 2/2

وفشل آرسنال في الفوز في اللقاءات الخمسة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل 3 مرات وخسر مرتين ويبتعد بـ 8 نقاط عن المركز الرابع و19 نقطة عن الصدارة التي يحتلها ليفربول.

وأكدت الصحيفة أن 3 مدربين مرشحين لخلافة المدرب الإسباني، وهم: الإيطالي ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس السابق، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام، والإسباني ميكيل أرتيتا مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وبحسب الصحيفة، فإن الإسباني راؤول سانليهي مدير الكرة في آرسنال والبرازيلي إيدو المدير التقني للفريق، غاضبان من مستوى الفريق وسوء النتائج، لكنهما يرغبان في منح أوناي إيمري فرصة أخيرة لتغيير وضع الفريق.

ويطالب بعض أعضاء مجلس إدارة آرسنال بضرورة إقالة أوناي إيمري بسرعة، وهو ما دفع إدارة الفريق للبدء بإجراءات البحث عن بديل ليكون جاهزًا في حال تعثر جديد للفريق.

ولم يدرب ماسيميليانو آليغري أي فريق منذ نهاية مسيرته مع يوفنتوس، وكان مرشحًا لخلافة كارلو أنشيلوتي في نابولي مؤخرًا.

كما أن ميكيل أرتيتا كان مرشحًا لتدريب آرسنال خلفًا للفرنسي آرسين فينغر، وقد سبق له اللعب لآرسنال 5 مواسم قبل الاعتزال العام 2016.

وينال ماوريسيو بوكيتينو إعجاب أعضاء إدارة آرسنال، لكن المشكلة في أنه كان مدربًا سابقًا للغريم توتنهام وتمت إقالته مؤخرًا، وقد يرفض تدريب الفريق لعلاقته بجماهير فريقه السابق.

وارتبط آرسنال بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يتعاقد مع الجار والمنافس توتنهام بعد إقالة ماوريسيو بوكيتينو.