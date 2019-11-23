ليستر سيتي يفوز على برايتون.. ولاكازيت ينقذ آرسنال أمام ساوثامبتون

هزَّ أيوزي بيريز، وجيمي فاردي، الشباك خلال الشوط الثاني ليحقق ليستر سيتي فوزًا مقنعًا 2-صفر على مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وأحرز ألكسندر لاكازيت هدفين ثانيهما في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعوض آرسنال تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع ضيفه ساوثامبتون.

وبعد فشله في استغلال أول 11 محاولة على المرمى عاقب ليستر سيتي الفريق الضيف مرتين خلال الشوط الثاني ليحافظ على المركز الثاني ويواصل مطاردة ليفربول الذي عاد بانتصار ثمين 2-1 من ملعب كريستال بالاس.

وافتتح بيريز، الذي أحرز ثلاثية في الفوز 9-صفر على ساوثهامبتون الشهر الماضي، التسجيل من مدى قريب بعد تمريرة فاردي العرضية.

وأضاف فاردي الهدف الثاني من ركلة جزاء من المحاولة الثانية بعدما تصدى الحارس لتسديدة المهاجم الإنجليزي الأولى وتابعها جيمس ماديسون، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإعادة الركلة بسبب دخول اللاعبين منطقة الجزاء قبل التنفيذ.

وسيطر الفريق الزائر منذ البداية، وكاد أن يفتتح التسجيل مرتين في غضون 5 دقائق عندما سدد بيريز في العارضة وأنقذ مات رايان حارس برايتون ضربة رأس من فاردي.

واستفاد ليستر من الهجمات المرتدة ليحقق فوزه السابع في آخر 8 مباريات في الدوري.

وعلى ملعب الإمارات، صُعق داني إينجس مهاجم ساوثهامبتون مستضيفه آرسنال عندما منح الفريق الزائر التقدم في الدقيقة الثامنة.

لكن لاكازيت أدرك التعادل لآرسنال بعد ذلك بعشر دقائق.

وأهدر جيمس وارد بروس ركلة جزاء لساوثهامبتون، لكنه تابع الكرة المرتدة من الحارس بيرند لينو ليعيد التقدم للفريق الزائر في الدقيقة 71.

وبدا أن ساوثهامبتون، الذي نال نقطة واحدة في آخر 8 مباريات في الدوري، سيخرج فائزًا، لكن لاكازيت أنقذ مدربه أوناي إيمري بإدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتراجع آرسنال إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير الذي حقق أول فوز خارج ملعبه في الدوري في 10 أشهر عندما تغلب 3-2 على وست هام يونايتد في بداية عهد المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

ويتذيل ساوثهامبتون الترتيب بثماني نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن واتفورد الذي خسر 3-صفر أمام ضيفه بيرنلي.

وقفز نوريتش سيتي من المركز الأخير إلى 18 بانتصار 2-صفر على ملعب إيفرتون.

وأحرز ولفرهامبتون هدفين خلال الشوط الأول ليفوز 2-1 على 10 لاعبين من بورنموث ويتقدم للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.