برشلونة يعلن رسميا عن إصابة تير شتيغن.. ويكشف مدة غياب أرتور

كشف نادي برشلونة رسميا عن مدة غياب البرزيلي أرتور، إثر الإصابة التي مني بها مؤخرا، بالإضافة إلى شكوك بشأن مشاركة حارس الفريق تير شتيغن ضد إسبانيول، بسبب إصابة بسيطة

وأعلن النادي، أن أرتور سيغيب لمدة 3 أسابيع.

كما كشف الموقع الرسمي للبلوغرانا عن إصابة الحارس الألماني بالتهاب في أوتار ركبته اليمنى، والتي أصيب بها في آخر المباريات أمام ديبورتيفو ألافيس ببطولة الدوري الإسباني.

وأوضحت، أن إصابة أرتور هي نفسها التي يعاني منها في منطقة العانة، وأن عودته ستكون بعد 3 أسابيع من الآن، وبالتالي لن يلعب مباريات السوبر الإسباني، الذي سيقام في السعودية.

أما إصابة تير شتيغن في ركبته اليمنى، والتي عانى منها في آخر مباراة لعبها بالدوري.. وعودته تعتمد على مدى سرعة تعافيه.

ولم يحدد برشلونة المدة المتوقعة لغياب تير شتيجن، وهل سيلحق بمباراة خيتافي يوم 4 يناير المقبل على ملعب ”كورنيلا“ أم سيتم الدفع ببديله، نيتو.

أرتور لم يشارك في أي مباراة لبرشلونة منذ لقاء أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وخرج من قائمة إنتر وريال مايوركا وكذلك ريال سوسيداد.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنّ اللاعب البرازيلي عانى الموسم الماضي من إصابة في منطقة العانة، ولكنّها تجددت بعد عودته من فترة التوقف الدولي وتحاول إدارة النادي الكتالوني عدم التسرع في إشراكه حتى لا تتفاقم الأزمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ برشلونة يتابع مسألة التعامل مع إصابة اللاعب عن قرب ويحاول إيجاد حل نهائي للمسألة بدلا من الاعتماد على المسكنات؛ لأجل ضمان الجاهزية البدنية له لنهاية الموسم.

الصحيفة أكدت أنّ أزمة صاحب الـ 23 عاما أكبر من ذلك، إذ يفضل اللاعب السهر كثيرا وحضور الحفلات كما فعل العام الماضي بحضور حفل عيد ميلاد نيمار في باريس، وكذلك في سبتمبر الماضي حينما التقى الثنائي في برشلونة بسبب وجود لاعب سان جيرمان لمقاضاة النادي الكتالوني.

وبجانب حفلات السهر، فإن أرتور يحب خوض رياضة التزلج على الثلوج وهي رياضة خطيرة غير محبب القيام بها للاعبي كرة القدم؛ لأنّها تسبب إصابات مزمنة وهو ما دفع إدارة النادي للتحدث مع اللاعب ومطالبته التوقف عن القيام بها.

واستغل إيفان راكيتيتش إصابة أرتور ليعود ويشارك بصورة أساسية في كتيبة برشلونة.