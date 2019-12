برشلونة يعلن رسميا عن إصابة تير شتيغن.. ويكشف مدة غياب أرتور

كشف نادي برشلونة رسميا عن مدة غياب البرزيلي أرتور، إثر الإصابة التي مني بها مؤخرا، بالإضافة إلى شكوك بشأن مشاركة حارس الفريق تير شتيغن ضد إسبانيول، بسبب إصابة بسيطة

وأعلن النادي، أن أرتور سيغيب لمدة 3 أسابيع.

كما كشف الموقع الرسمي للبلوغرانا عن إصابة الحارس الألماني بالتهاب في أوتار ركبته اليمنى، والتي أصيب بها في آخر المباريات أمام ديبورتيفو ألافيس ببطولة الدوري الإسباني.

وأوضحت، أن إصابة أرتور هي نفسها التي يعاني منها في منطقة العانة، وأن عودته ستكون بعد 3 أسابيع من الآن، وبالتالي لن يلعب مباريات السوبر الإسباني، الذي سيقام في السعودية.

أما إصابة تير شتيغن في ركبته اليمنى، والتي عانى منها في آخر مباراة لعبها بالدوري.. وعودته تعتمد على مدى سرعة تعافيه.

