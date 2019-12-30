تقارير: تييري هنري يدخل قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في تدريب برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن دخول النجم الفرنسي تييري هنري، مهاجم برشلونة السابق، ضمن المرشحين لقيادة ”البلوغرانا“، بعد نهاية الموسم الحالي في حالة رحيل المدرب إرنستو فالفيردي.

وقاد فالفيردي فريقه للتتويج بـ“الليغا“ في الموسمين الماضيين، ليضع نفسه في المركز الثاني بعد بيب غوارديولا، الذي حقق لقب الدوري مع برشلونة لثلاث سنوات متتالية: ”2008-2009 و2009-2010 و2010 و2011“.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“، يوم الإثنين، فإنه على الرغم من توقيع هنري عقدا لتدريب فريق مونتريال إمباكت الكندي، قبل أسابيع قليلة، لكنه يحظى بثقة العديد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة.

وبدأ برشلونة في البحث عن البديل المناسب لفالفيردي، الذي لا يتمتع بثقة كبيرة داخل مجلس الإدارة؛ بسبب النتائج المهتزة للفريق في الفترة الماضية، خاصة في دوري أبطال أوروبا والخروج المرير أمام روما وليفربول في الموسمين الماضيين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إرنستو مع برشلونة، نهاية الموسم الجاري، وهو ما دعا الصحف الكتالونية للحديث عن بدلاء محتملين للإسباني، لا سيما بعد رفض غالبية المشاركين في استطلاع الرأي لمسألة استمراره مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن من الأمور التي تعجب إدارة برشلونة في هنري هو ولاؤه للنادي بعد الاعتزال من خلال عدة تصريحات، كان أبرزها، ”إذا كنت تحب كرة القدم، فأنت تحب برشلونة“.

وما يقرب هنري من برشلونة رغم توقيعه مع الفريق الكندي، هو علاقته القوية مع إريك أبيدال، السكرتير الفني، وما زالت لديه بعض الصداقات في الفريق الأول، مثل: ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس.

إلى جانب علاقته الجيدة مع رئيس النادي الذي أكد في تصريحات سابقة أن برشلونة سيظل بيته في أي وقت إذا قرر العودة إليه.

يذكر أن هناك اسمين آخرين على طاولة برشلونة لتدريب الفريق، وهما: رونالد كومان، مدرب هولندا، وروبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا.

برشلونة يسعى منذ سنوات إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويُعد إخفاق الفريق في ”التشامبيونزليغ“ لعامين متتاليين وبنفس الطريقة السبب الرئيسي في رفض استمرارية فالفيردي.