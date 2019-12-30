باريس سان جيرمان ينتظر موقف نجم ريال مدريد.. وأداما تراوري على رادار ”الميرينغي“

كشفت تقارير صحفية البديل الذي يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه بعد رحيل المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن إدارة باريس سان جيرمان تراقب موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، والذي ينتهي عقده برفقة الميرينغي في صيف 2021.

ولم يجدد بنزيما، 32 عاما، عقده مع ريال مدريد حتى الآن، في ظل الخلافات بين الطرفين حول مدة التجديد، حيث يرغب الميرينغي في تمديد العقد لمدة موسمين إلى 2023، في حين يريد بنزيما تجديده لمدة موسم واحد فقط.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها إن هناك اتصالات غير مباشرة بين باريس سان جيرمان وكريم بنزيما لمعرفة رأيه في الرحيل عن ريال مدريد والعودة إلى الدوري الفرنسي، ليغ 1، مرة أخرى.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي الليغا برصيد 12 هدفا، متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وارتدى بنزيما قميص ريال مدريد عام 2009، بعد انتقاله إلى الميرينغي من ليون الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

وتأكد رحيل كافاني عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، ومن المتوقع أن تكون وجهته إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو ما يدفع مسئولي الـ“بي إس جي“ للبحث عن مهاجم مميز لقيادة هجوم الفريق، في ظل عدم قناعة النادي بمستوى الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان إلى صفوفه في الموسم الجديد، وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام صفقة تبادلية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن النجم المالي أداما تراوري، جناح وولفرهامبتون الإنجليزي، دخل ضمن دائرة اهتمامات ريال مدريد، في ظل تألقه بالدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، هذا الموسم.

وشارك تراوري هذا الموسم مع وولفرهامبتون في 28 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 7 أخرى.