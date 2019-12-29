باريس سان جيرمان يقدم عرضا ليورغن كلوب.. تعرف على رد مدرب ليفربول

قال تقرير صحفي فرنسي: إن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عرض على يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تدريب الفريق خلال مكالمة تليفونية.

وبحسب le10sport فإن ليوناردو أبلغ كلوب أثناء مكالمة بينهما بمناسبة أعياد الميلاد رغبة النادي الفرنسي في تعيينه بمنصب المدرب إذا فشل المدير الفني الحالي للفريق توماس توخيل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب التقرير نفسه، فإن كلوب أبلغ البرازيلي أنه سعيد في أنفيلد ولا يريد الرحيل.

ويمثل كلوب، البالغ من العمر 25 عاما حلما لكبار أندية أوروبا، حيث تردد أن ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد معه، بعد نجاحه الباهر مع ليفربول الذي تولى تدريبه في أكتوبر 2015

وقاد كلوب ليفربول لنهائيين في دوري أبطال أوروبا، فاز في واحد وخسر الآخر، كما توج مع ليفربول بلقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ويقترب من قيادة الريدز للقب الدوري الإنجليزي، بعد غياب منذ 30 عاما.

وأعلن ليفربول قبل أسابيع تجدد عقد كلوب لينتهي في 2024.

وفي 238 مباراة لليفربول مع كلوب، حقق الريدز 145 فوزا مقابل 54 تعادلا، و39 خسارة.

وحقق ليفربول 17 فوزا وتعادلا وحيدا في 18 مباراة في الدوري الإنلجيزي الموسم الحالي، ويبدو أن كلوب في طريقه لقيادة الريدز للتتويج باللقب دون أي خسارة في إنجاز فريد، حقق آرسنال موسم 2003/2004،

ولم يكن ليفربول محظوظا بعدم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث خسر اللقب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط.

نجاح سابق في ألمانيا

وتعاقد كلوب مع ليفربول بعد 7 مواسم ناجحة للغاية في بروسيا دورتموند، حيث قادهم خلال هذه الفترة إلى لقبين في الدوري الألماني ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبلها تولى تدريب ماينتس الألماني أيضًا، وقادهم إلى صدارة الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخهم في العام 2004، وكذلك في المنافسة الأوروبية بعد موسم واحد.

وخلال موسمه الأول في أنفيلد وصل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة الأندية والدوري الأوروبي، لكن لم يحقق اللقبين.

وعاد ليفربول في الموسم التالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ العام 2014، حيث حصل على المركز الرابع.