استطلاع رأي جماهير نادي برشلونة يصدم نيمار ويطالبون بضم كيليان مبابي

كشف استطلاع رأي أعدته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، عن رغبة أعضاء نادي برشلونة في انضمام الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل أكثر من أي مهاجم آخر.

ووفقا للاستطلاع الذي أعدته الصحيفة الكتالونية، فإن 48.66% يريدون مبابي منذ صيف 2017 والمطلوب بشدة في ريال مدريد، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بنسبة 15.66%.

وذهب المركز الثالث بنسبة 12.66% لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ“لا أعلم“ بعد سؤالهم عن أكثر مهاجم يودون ضمه للفريق الموسم المقبل.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام بتأييد 8.33% من الأعضاء.

واحتل البرازيلي نيمار، لاعب البرسا سابقا وباريس سان جيرمان حاليا، المرتبة الخامسة بـ7.33% ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33%.

وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بـ2%.

وتساوى الألماني تيمو فيرنر، لاعب لايبزيغ، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بنسبة 0.33% وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البرسا.

وجاء الترتيب كالآتي:

كيليان مبابي 48.66%

لاوتارو مارتينيز 15.66%

مهاجم آخر 12.66%

هاري كين 8.33%

نيمار 7.33%

روبرتو فيرمينو 4.33%

ماركوس راشفورد 2%

تيمو فيرنر 0.33%

محمد صلاح 0.33%

مهاجم من صفوف الشباب 0.33%