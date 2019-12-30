تقارير: شتيغن يقترب من تمديد عقده مع نادي برشلونة حتى 2025

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أندريه تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة، من تجديد عقده خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان استمراره داخل قلعة ”كامب نو“ في السنوات المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”سبورت“، يوم الاثنين، فيسعى المسؤولون في برشلونة لتجديد عقد الحارس لمدة 5 سنوات أخرى، أي ينتهي عقده في يونيو 2025.

وأوضحت الصحيفة: ”ترى الإدارة أن هذا هو الوقت المناسب لتحسين عقد الحارس الألماني، الذي لطالما نجح في تقديم مستويات مميزة لحماية عرين الفريق في جميع المسابقات التي ينافس عليها على مدار المواسم السابقة“.

وتعمل إدارة برشلونة على تجديد عقود نجوم الفريق في الفترة الحالية الأكثر أهمية، حتى تفرض مزيدا من الاستقرار الفني لضمان القتال على الألقاب في كل موسم.

يذكر أنه كانت هناك بعض التقارير التي أكدت وجود رغبة من قبل أندية بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس لضم تير شتيغن في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن حتى الآن لا عروض رسمية بشأن ذلك.

وكان برشلونة قد جدد عقد شتيغن لخمسة مواسم في صيف عام 2017، وذلك عقب ثلاث سنوات فقط من التعاقد معه قادما من بروسيا مونشغلادباخ الألماني مقابل 13 مليون يورو.