كورتوا: نريد أن نفوز بكل الألقاب.. وهدفي صنع التاريخ في ريال مدريد

تحدث الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا لصحيفة ”ماركا“ عن طموحه مع ريال مدريد، الذي يلعب في صفوفه للموسم الثاني على التوالي منذ انتقاله من تشيلسي صيف 2018.

وأكد الحارس الدولي البلجيكي رغبته في صنع التاريخ في ريال مدريد، قائلا: ”إنه ريال مدريد، حاليا لدينا السوبر الإسباني وبعده كأس ملك إسبانيا ثم الدوري الإسباني فدوري أبطال أوروبا، نريد أن نفوز بكل الألقاب وأريد فعلا أن أصنع التاريخ مع ريال مدريد“.

وأضاف الحارس الدولي البلجيكي: ”حاليا لدينا كأس السوبر الإسباني وأظهرنا أمام برشلونة أن بإمكاننا هزم أي فريق وأن نلعب كرة قدم جيدة“.

واستعاد الحارس الدولي البلجيكي بريقه في اللقاءات الأخيرة بعد بداية صعبة. ومنذ عودته من المرض وأزمة لقاء كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا قدم مستويات جيدة وحافظ على نظافة مرماه في عدة لقاءات.

وأكد كورتوا أن علاقته بالحارس السابق الكوستاريكي كيلور نافاس، المنتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي، كانت جيدة، موضحا: ”في نهاية الأمر كما في الحياة مع البعض تكون لدينا علاقة أكبر وتتحدث معهم أكثر، كنا زملاء في الفريق وكانت لدينا علاقة جيدة، كنا نحاول أن نساعد بعضنا البعض، أعتقد أن الجدل كان أكبر خارج الفريق لكن داخليا كنا حارسين للمرمى ونتدرب بشكل جيد ونتنافس“.

وأضاف: ”حتى حاليا هناك أريولا الذي هو حارس كبير، هناك تنافس يفرض أن أعمل بشكل جيد يوميا ولا شيء تغير، لكن الجدل أقل خارجيا حاليا“.

ويبدأ ريال مدريد السنة الجديدة 2020 بعد عطلة قصيرة بسبب أعياد الميلاد بمواجهة خيتافي في الجولة 19 من الدوري الإسباني يوم 4 كانون الثاني/يناير قبل التوجه للمملكة العربية السعودية للعب لقاءات كأس السوبر الإسباني.

وسيواجه ريال مدريد في نصف النهائي فالنسيا الفائز بكأس الملك يوم 8 كانون الثاني / يناير في جدة، وحال بلوغه النهائي سيواجه الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني ووصيفه أتلتيكو مدريد.