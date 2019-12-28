فيدال يشكو نادي برشلونة.. تعرف إلى تفاصيل الأزمة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن اللاعب التشيلي أرتورو فيدال لاعب نادي برشلونة، يطالب النادي الكتالوني بمبلغ 2،4 مليون يورو أمام لجنة مشتركة بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم وهي عبارة عن حقوق مالية عن الموسم الماضي.

ورفع فيدال الشكوى للجنة المشتركة بعد عدم تأدية برشلونة لحوافز مالية في عقده عن الموسم الماضي.

وحسب موقع ”ABC “ الإسباني فإن برشلونة يؤكد عدم دفعه للمبلغ الذي يطلبه فيدال ويجادل أمام نفس اللجنة بأن لاعبه قدّم تفسيرًا سيئًا لبنود عقده.

وبحسب الموقع الإعلامي الإسباني فإن شكوى فيدال قد تكون ضغطًا من طرفه على برشلونة لتركه يرحل في سوق الانتقالات الشتوي، يناير 2020.

من جهتها ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن فيدال قدّم الشكوى عن طريق محاميه يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالب بمبلغ 2،4 مليون يورو؛ بناء على بنود في عقده تمنحه المبلغ حال شارك في 60% من مباريات الموسم الماضي.

فيما يعتقد برشلونة أن البند يستوجب مشاركة اللاعب في شوط على الأقل في كل مباريات الفريق وهو الخلاف الذي اندلع بين إدارة الفريق واللاعب.

ويعتقد برشلونة أن فيدال لم يستجب للشروط الموجودة في عقده ولذلك يرفض دفع المبلغ بينما يعتقد اللاعب التشيلي أنه يستحق المبلغ لأنه استجاب لشروط بنود العقد.

وفوجئ برشلونة بشكوى فيدال أمام لجنة مشتركة بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبورت“، ويعتقد أنه لا توجد ديون على إدارة الفريق للاعب.

وتشير عدة تقارير إعلامية لرغبة إنتر ميلان ومدربه أنطونيو كونتي لضم فيدال وقدّم عرضًا يبلغ 12 مليون يور، لكن برشلونة يطالب بما لا يقل عن 20 مليون يور.

وقد تساهم الشكوى التي رفعها فيدال ضد إدارة برشلونة في تقريب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والعودة للدوري الإيطالي حيث سبق أن لعب ليوفنتوس 4 مواسم من 2011 إلى 2015.

وشارك فيدال الموسم الحالي في 19 مباراة، بواقع 767 دقيقة، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفًا، في المقابل شارك في 53 مباراة الموسم الماضي بواقع 2744 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف وصنع 7.