كشف خطة انتقالات نادي برشلونة في 2020

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية اليوم الجمعة أن برشلونة متصدر اللغيا لا يعتزم إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرجع ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة التي قام بها النادي في الصيف بضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ولاعب الوسط الهولندي وفرينكي دي يونغ مقابل مبالغ ضخمة.

ويستعد النادي للحفاظ على تشكيلة الفريق الحالية حيث يتطلعون إلى حصد الألقاب في النصف الثاني من الموسم بالمنافسة على دوري الأبطال والسوبر المحلية والليغا.

وقالت الصحيفة ذاتها إن برشلونة سيسمح برحيل لاعب أو اثنين خلال يناير/كانون الثاني المقبل وبدأ ذلك بكارليس ألينيا الذي سينتقل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويمكن أن يرحل أيضًا جان كلير توديبو في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه على سبيل الإعارة، على أن يبدأ النادي الكتالوني في التفكير في تدعيم صفوفه خلال الصيف المقبل.

مراكز شاغرة

ويسعى برشلونة لضم ظهير أيمن، لكن هذا سيعتمد على أداء نيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو في هذا المركز، فضلا عن التعاقد مع مدافع، لكن هذا سيعتمد على ما إذا كان صامويل أومتيتي يمكنه العودة إلى أفضل حالاته أو ما إذا كان النادي يريد الاعتماد على توديبو ورونالد أراخو أكثر.

ويعمل برشلونة أيضا على ضم لاعب وسط مدافع، ومن المحتمل أن يغادر إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال الصيف المقبل مع انتهاء عقديهما العام 2021.

ويحاول برشلونة أيضا ضم مهاجم بديل للأوروغواياني لويس سواريز وقد حدث ذلك في المواسم القليلة الماضية دون أن ينجح أي بديل في سد فراغ سواريز.

وستتم العودة للتفاوض مجددا مع نيمار وباريس سان جيرمان، لكن التكلفة العالية للعملية قد تكون حجر عثرة.

كما أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن مستقبل المدير الفني إرنستو فالفيردي، الذي من المتوقع أن يغادر في نهاية الموسم، على الرغم من أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

لذلك؛ يعمل النادي على إيجاد بديل له ومن المرجح أن يكون الهولندي رونالد كومان الذي سيرحل عن تدريب منتخب بلاده بنهاية بطولة أوروبا (يورو2020).