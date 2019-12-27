نيمار يزيد تكهنات عودته إلى برشلونة (صورة)

احتفل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، نجم نادي برشلونة الإسباني بالذكرى العاشرة لزواجه من شريكته صوفيا، أمس في أحد الفنادق الكبيرة بمدينة مالدونادو الأوروغويانية، التي تقع جنوب البلاد.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بأحد فنادق الخمس نجوم في مدينة مالدونادو عدد من نجوم برشلونة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتش، إضافة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي حاليا.

وحرص نيمار على تعزيز أنباء عودته إلى برشلونة خلال الموسم المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار كان من أوائل الضيوف الذين وصلوا الحفل، كما أنه أخذ الكاميرا والتقط صورة شخصية مع سواريز وليونيل ميسي ونشرها على حسابه في موقع ”إنستغرام“.

ويتردد أن برشلونة قد يفكر في إعادة نيمار الصيف المقبل بعد فشل ضمه الصيف الماضي.

وقال سواريز، في تصريحات على هامش الاحتفال: ”هذا يوم مهم للغاية بالنسبة لنا، زوجتي هي أصعب مدافع واجهته في حياتي“.

