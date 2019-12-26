صحيفة: هازارد يغيب عن ريال مدريد في السوبر الإسباني بالسعودية

ركزت صحيفة ”ماركا “ على موعد عودة البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد بعد شهر من الإصابة، مؤكدة أنه من المستحيل أن يتواجد اللاعب رفقة الفريق في مباريات السوبر الإسباني التي تحتضنها السعودية في الفترة ما بين 8 و12 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأُصيب النجم البلجيكي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وبحسب الصحيفة فإن هازارد يتعافى بشكل بطيء من إصابة في الكاحل.

وحاول هازارد تسريع وتيرة الشفاء من الإصابة بدعم من ريال مدريد وطاقمه الطبي، لكن الأمور لن تسير بشكل جيد وكما كان متوقعًا.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مدة غياب نجم تشيلسي السابق عن الملاعب قد تمتد إلى نهاية كانون الثاني/ يناير أو بداية شباط/ فبراير 2020.

ويرغب ريال مدريد في عودة نجمه البلجيكي كما ينتظره المدرب الفرنسي زين الدين زيدان؛ لتعزيز صفوف فريقه، لكن الكل لا يفكر في المغامرة بعودته خوفا من تعرضه لنكسة تقضي على موسمه نهائيا.

ويبقى أمام ريال مدريد انتظار عودة نجمه للقاءات المهمة في النصف الثاني من الموسم الحالي، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بداية شباط/ فبراير، وفي نهايته يلتقي مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وغاب هازارد عن 6 مباريات لريال مدريد منذ إصابته، منها 5 في الدوري الإسباني أبرزها الكلاسيكو على ملعب كامب نو ومباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني فريق فالنسيا يوم 8 كانون الثاني/ يناير المقبل، وحال تجاوز يلتقي في النهائي مع الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد.