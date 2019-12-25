تقارير.. ريال مدريد يدخل صراع لوتارو مارتينيز مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد سيدخل الصراع مع غريمه التقليدي برشلونة للتعاقد مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وأفادت تقارير إسبانية وكذلك موقع ”غول“ العالمي بأن ريال مدريد انضم إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان.

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 22 عامًا 16 هدفا هذا الموسم وتأقلم سريعا مع الوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبدأ اهتمام برشلونة بضم مارتينيز منذ تألقه في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في كامب نو التي حسمها النادي الكتالوني بصعوبة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكن ريال مدريد دخل السباق ما يعني أن الصراع سيتغير تماما.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم هجومه في ظل فشل لوكا يوفيتش في إثبات قدراته حتى الآن والاعتماد بشكل كامل على كريم بنزيما.

وارتبطت عدة أسماء بالانضمام لريال مدريد الصيف المقبل منها كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهاري كين وإرلينغ براوت هالاند وماورو إيكاردي.

لكن مارتينيز بات هدفا جادا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي ليضعه في الهجوم إلى جوار بنزيما.

اهتمام برشلونة

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، التقى مع اللجنة الفنية لتحديد الصفقات المطلوبة، وسيتم استثمار 75 مليون يورو من المبيعات في شراء لاعبين جديد خلال الصيف القادم.

وقالت إن الأولوية بالنسبة للنادي الكتالوني حاليا التعاقد مع لاعب خط وسط ومهاجم، وكل الأنظار على لاوتارو مارتينيز.

ويقدم مارتينيز أداء رائعا ويعتبر واحدا من أفضل المهاجمين في الموسم الحالي، فقد سجل 16 هدفا في 23 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع فريق إنتر ميلان.