تقارير: فالفيردي يدفع بحارسه نيتو أساسيا في مباريات برشلونة بكأس السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، يعتزم إجراء تعديل مفاجئ على تشكيلته في بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي سيُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من الـ8 وحتى الـ12 من يناير المقبل.

ويشارك نادي برشلونة في البطولة بصفته بطل الدوري في موسم 2018/2019 برفقة ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وفالنسيا.

وأسفرت القرعة التي أجريت في الأسابيع الماضية، عن مواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي يوم الـ9 من يناير، بينما سيسبق تلك المباراة كل من ريال مدريد وفالنسيا في المباراة الأخرى من المرحلة ذاتها يوم الـ8 من يناير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الأربعاء، فإن فالفيردي يدرس الدفع بالحارس البديل، نيتو، أساسيا في مباراة أتلتيكو مدريد، كنوع من التقدير على عمله الجيد في الفترة الماضية خلال التدريبات والمباريات التي شارك بها، بدلا من الحارس الأساسي تير شتيغن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس البرازيلي من الممكن أن يشارك في المباراة النهائية أيضا من كأس السوبر إذا ما نجح الفريق في الصعود لها والتي ستلعب يوم الـ12 من يناير.

وسبق وشارك نيتو في مباراة رسمية واحدة هذا الموسم أمام إنتر ميلان في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وساهم في فوز فريقه بهدف مقابل هدفين.