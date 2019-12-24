أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: تشيلسي يقرب إريكسن من الملكي.. وخطة كتالونية جديدة لإعادة نيمار

ما زالت عودة النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ناديه الأسبق برشلونة الإسباني حديث الصحف العالمية في ظل أنباء تتردد حول وجود خطة كتالونية لضم اللاعب.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، والأندية الأوروبية الكبرى:

تشيلسي يقرب إريكسين من ريال مدريد

اقترب اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام الإنجليزي من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وأكدت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن ريال مدريد سيحسم الصفقة من خلال التخلي عن لاعبه الإسباني إيسكو إلى نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 44 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن حدد نادي توتنهام مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب في شهر يناير الجاري قبل نهاية عقده بانتهاء الموسم.

عودة نيمار بخطة كتالونية

عاد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من جديد إلى صدارة اهتمامات برشلونة بعدما أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن نيمار ما زال يريد العودة، وسيكون مفاجأة الفريق في عام 2020.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيبدأ خطة لضم نيمار مقابل بيع البرازيلي فيليب كوتينيو نهائيًا واللجوء إلى الاتحاد الدولي ”فيفا“ لفسخ عقد نيمار مع سان جيرمان، بعد أن يكون اللاعب قد أكمل موسمه الثالث بالنادي الفرنسي لينضم للبارسا بحق الحماية مقابل دفع تعويض متوقع أن يصل إلى 180 مليون يورو.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن صعوبة انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى برشلونة، خاصة أن قيمته السوقية تصل إلى 150 مليون يورو بعد التصريحات التي أكدها الهولندي فرانكي دي يونج لاعب برشلونة حول إمكانية لحاق دي ليخت للبارسا في الموسم الجديد.

وأكد المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة أن فريقه حقق لقب الدوري الإسباني وتعرض لبعض النكسات، وعلى رأسها الخروج الأوروبي.

مبابي خارج حسابات يوفنتوس

حسمت تقارير صحفية فرنسية فكرة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي بصعوبة حدوث هذا الأمر في ظل وصول قيمة مبابي إلى 300 مليون يورو.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن يوفنتوس يرغب بضم البرازيلي ويليان نجم تشيلسي من أجل ضمه في الموسم الجديد.

إنتر يتحرك رسميًا لضم فيدال

تقدم إنتر ميلان الإيطالي بعرض رسمي إلى برشلونة للحصول على خدمات لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة ”لاجازيتا ديللو سبورت“ أن إنتر ميلان بدأ محادثاته مع برشلونة من أجل ضم فيدال، وقدم عرضًا بقيمة 12 مليون يورو، إلا أنه لم يكن كافيًا لإقناع البارسا.

وقدم نابولي الإيطالي، عرضًا أخيرًا لنجمه البلجيكي درايس ميرتينز، من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد أن دخلت دائرة اهتمامات عدة أندية: إنتر ميلان، وآرسنال، وبوروسيا دورتموند.

وقام أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، بمحاولة أخيرة لإبقاء ميرتينز في ”سان باولو“ من خلال عرض جديد مدته موسمين بقيمة 4.2 مليون يورو لكل موسم.

أرتيتا يحدد أول صفقات آرسنال

حدد الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي أول صفقاته، وطلب ضم الفرنسي توماس ليمار، جناح أتلتيكو مدريد، في يناير المقبل.

وكان ليمار قريبًا جدًا من التعاقد مع آرسنال في صيف 2018، عندما كان لاعبًا في موناكو، قبل أن يتدخل أتلتيكو مدريد ويحسم الصفقة لصالحه، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.