فيسنتي بولودا.. ماذا تعرف عن منافس بيريز على رئاسة ريال مدريد؟

جاء إعلان رجل الأعمال الإسباني فيسنتي بولودا بترشيح نفسه لرئاسة ريال مدريد ليثير التكهنات بشأن شكل المنافسة مع الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز.

وقرر بولودا الترشح لرئاسة ريال مدريد لمنافسة الرئيس الحالي بيريز في الانتخابات المقررة في 2021. ورغم الإعلان المبكر للترشح إلا أنه أثار تكهنات كثيرة بشأن مدى قوة المنافسة بين الرجلين.

وفيسنتي بولودا أحد أقدم الأعضاء في ريال مدريد وترأس النادي عام 2009، بعد استقالة الرئيس رامون كالديرون، وانتخاب فلورنتينو بيريز في ولايته الثانية.

وأشارت تقارير صحفية ومواقع مهتمة بشأن ريال مدريد، إلى السيرة الذاتية لبولودا المولود في فالنسيا يوم 31 مارس/آذار عام 1955.

إذ إنه تدرج في الجانب الإداري للنادي الملكي بعد بدء عضويته عام 1998، ليصبح فيما بعد رئيسا للنادي في 2009 خلال فترة انتقالية مؤقتة قبل انتخاب بيريز.

يحمل بولودا شهادة الماجستير في القانون البحري وهو محام ويعمل في الحقل السياسي، ويمتلك شركة سفن ويعتبر أحد رجال الأعمال البارزين في إسبانيا وشخصية سياسية مرموقة وله باع طويل في عالم التجارة والسياسة.

بولودا رجل أعمال وسياسي

ويشغل بولودا منصب رئيس الرابطة الوطنية لأصحاب السفن والشاحنات في البلاد، ويشغل وظيفة مندوب ومستشار أعلى في غرفة التجارة، والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والملاحة في فالنسيا.

وقد نال جائزة Enterprise of the Year العالمية؛ تقديرا لما قدمته المؤسسة التي يقودها في المنافسة مع كبرى الشركات العالمية، مثل مجموعة IBM و مجموعة la Caixa .

ويعتبر بولودا أحد أغنى الرجال في إسبانيا وتبلغ ثروته نحو 200 مليون يورو، بالإضافة إلى ما يمتلكه من سفن وعقارات تجعله يتبوأ مقعدا متقدما في عالم الاقتصاد في إسبانيا.

وعلى الصعيد الرياضي لا يزال بولودا قريبا من ريال مدريد؛ ما جعله يعلن ترشحه لرئاسة النادي مجددا، كما أنه يرأس نادي غانديا لكرة السلة ومقره في فالنسيا.

في المقابل، يترأس بيريز ريال مدريد في فترة ولايته الثانية منذ 2009، وخلال 10 سنوات حقق الفريق في ولايته الثانية عدة نجاحات مهمة، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، منها الثلاثية التاريخية سنوات 2016 و2017 و2018، تحت قيادة المدير الفني الحالي الفرنسي زين الدين زيدان.

وترأس بيريز النادي من قبل بين عامي 2000 و2006، واشتهر بصفقاته الكبرى مع نجوم بارزين بينهم زيدان نفسه والبرازيلي رونالدو وديفيد بيكهام ولويس فيغو القادم من برشلونة.

وفي ولايته الثانية تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا، والفرنسي كريم بنزيما وأخيرا البلجيكي إيدن هازارد.