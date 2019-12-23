وعد بجلب 3 نجوم.. من هو فيسنتي بولودا منافس فلورنتينو بيريز على رئاسة ريال مدريد؟‎

قرر فيسنتي بولودا الترشح لرئاسة ريال مدريد لمنافسة الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في الانتخابات المقررة صيف العام 2021.

وأعلن رجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما قراره خلال عشاء نُظم في مدينة فالنسيا لجمعية المقاولين في المدينة التي وُلد فيها.

وفيسنتي بولودا أحد أقدم الأعضاء في ريال مدريد منذ العام 1998 وترأس الفريق فترة مؤقتة ما بين 16 كانون الثاني/ يناير 2009 إلى 1 تموز/ يوليو 2009، بعد استقالة الرئيس رامون كالديرون، وانتخاب فلورنتينو بيريز في ولايته الثانية.

وأكد المرشح الجديد لرئاسة ريال مدريد أنه يملك المال الضروري لرئاسة الفريق الملكي ووعد بجلب 3 نجوم للفريق حال انتخابه خلفا لفلورنتينو بيريز.

ويرأس فلورنتينو بيريز ريال مدريد في فترة ولايته الثانية منذ 2009، وخلال 10 سنوات حقق الفريق في ولايته الثانية عدة نجاحات مهمة أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، منها الثلاثية التاريخية سنوات 2016 و2017 و2018، تحت قيادة المدرب الحالي الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان فلورنتينو بيريز قد ترأس ريال مدريد في الفترة ما بين 2000 و2006 واشتهر بصفقاته الكبيرة، حيث جلب كلا من زيدان، ولويس فيغو، والبرازيلي رونالدو، والإنجليزي ديفيد بيكهام، بينما في ولايته الثانية تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي كاكا، والفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إيدن هازارد.