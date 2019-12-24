خوان لابورتا يعتزم العودة لرئاسة برشلونة ويرشح بيكيه لخلافته

أبدى خوان لابورتا الرئيس السابق لبرشلونة نيته الترشح للانتخابات المقبلة في النادي الكتالوني على منصب الرئيس أيضا، في حال عدم ترشح ”الشخص المناسب“.

وقال لابورتا في مقابلة مع محطة RAC1 الإذاعية : ”لا يزال هناك بعض الوقت؛ لأن الانتخابات يتبقى على موعدها ستة أشهر. بالتأكيد أتابع أخبار برشلونة وأعد خطة عمل وأعد اقتراحا لمستقبل النادي.

”لن يكون الأمر سيئا إذا قدمت نفسي كمرشح للرئاسة، وأرى أن جيرارد بيكيه سيخلفني في المنصب لأنني أعتبره شخصا مثاليا. إنه يعرف النادي جيدا ولاعب مهم وله تاريخ عريق ويملك كاريزما وشخطية مؤثرة وقدرة على العمل. وكذلك يملك القدرة على الإدارة“.

وعن رأيه في التشكيلة الحالية للفريق قال لابورتا ”لا يزال هناك العمود الفقري للفريق متمثلا في بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي وحارس مرمى استثنائي على الرغم من أن البعض يتقدمون في العمر بالفعل“.

وعن الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد في كامب نو قال “ من الواضح أنها لم تكن أفضل مباراة للفريق منذ فترة طويلة، ولكن قد يحدث أن الأمور لا تسير على ما يرام. لا زلنا أحد المرشحين للفوز بالدوري“.

ولم يخف لابورتا قط قناعاته السياسية تجاه استقلال كتالونيا قائلا ”أؤيد استغلال الأحداث الرياضية لعرض مطالب سياسية. هذا مؤثر في اللحظة التي يعيشها الإقليم حاليا في ظل وجود سياسيين منفيين خارج البلاد وآخرين في السجن، إنهم لن يكونوا في عيد الميلاد مع أسرهم“.

ميسي الأبدي

الرئيس السابق لبرشلونة يقدر أيضا تجديد التعاقد مع ميسي قائلا ”أعتقد أننا سنجدد عقد ميسي هذا العام. إنه يعرف كيف يحافظ على مستواه لأطول فترة ممكنة. أعتقد أن ميسي سيظل معنا لسنوات وهذا ما نريده جميعا. يجب دائما تجديد عقد ليو، من وجهة النظر الاقتصادية لأنه من وجهة نظر الرياضة، فإنه يشعر بالراحة هنا“.

وكشف لابورتا عن قراره بتعيين بيب غوارديولا مديرا فنيا أثناء فترة رئاسته للنادي موضحا ”قرار تعيين غوارديولا لم يكن معقدا. كان لدينا فرانك ريكارد بينما كان غوارديولا قادرا على بناء فريق الأحلام. لم يكن الأمر صعبا. كان هناك نقاش داخل النادي وأردت أن يكون بالإجماع. حتى أتيحت لي الفرصة ولم تتوقف الاجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة ليتقرر فيما بعد تعيين غوارديولا بالإجماع“.

وتحدث لابورتا أيضا عن رحيل رونالدينيو وديكو، والذي تزامن مع وصول غوارديولا قائلا ”لقد رأى روني بالفعل أن هذا الموسم لم يكن الأفضل. ومع حدوث شيء مشابه لديكو، كان عليك تغيير قيادة الفريق. لكن روني كان أحد العناصر المهمة التي وضعت ليو ميسي على الطريق الصحيح ليصبح من أفضل اللاعبين في التاريخ“.