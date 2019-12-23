 سوشيال ميديا الرياضة… أتشيربي: يقبل كأس السوبر ومبابي فخور بلقب الأفضل – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة… أتشيربي: يقبل كأس السوبر ومبابي فخور بلقب الأفضل

سوشيال ميديا الرياضة… أتشيربي: يقبل كأس السوبر ومبابي فخور بلقب الأفضل

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كورتوا واثق
نشر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد تغريدة على موقع ”تويتر“، بعد التعادل السلبي مع أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتب كورتوا ”رغم أننا لم نحقق النقاط الثلاث، إلا أنك يجب أن تثق في الفريق، نحن على ثقة في أن الانتصارات ستتبع ذلك بفضل العمل الشاق“.

لينغارد يعمل بجد
نشر جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد تغريدة على موقع ”تويتر“ كتب فيها ”“لا تزال بعض الألعاب المهمة هذا الشهر والتي نريد الحصول على أكبر عدد من النقاط منها واصلنا العمل بجد ونبدأ العام الجديد“.

فاينالدوم يحتفل بالكأس
نشر جيورجينهو فاينالدوم، لاعب ليفربول تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر ”وكتب ”صباح الخير، استمتع بيومك“.

رونالدينيو يوزع الهدايا
نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورة له عبر موقع ”تويتر“ ومعه بعض الهدايا، وعلق اللاعب ”حان الوقت للهدايا.. أخبرني أصدقائي أنه يمكنني منحهم مسرحيات مجانية مقابل 20 دولارا لكل 10 فائزين مختلفين يتبعون الإرشادات الموجودة في الصورة.. حظا سعيدا“.

مبابي: فخور بالحفاظ على لقب الأفضل في فرنسا
نشر كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر ”تويتر“، وعلق اللاعب “ 2018، 2019 إنه مصدر فخر كبير أن تكون قادرا على الفوز بهذه الكأس لأفضل لاعب فرنسي في العام للمرة الثانية على التوالي.. شكرا جزيلا للجميع لدعمكم“.

كيفين دي بروين يدعم الأطفال الفقراء
نشر كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ أثناء مشاركته في توزيع الملابس والأحذية على الأطفال الفقراء، وعلق اللاعب ”ممتن لتلك الفرصة“.

أتشيربي: تقبيل كأس السوبر أفضل من قبلة امرأة جميلة
نشر فرانشيسكو أتشيربي لاعب نادي لاتسيو الإيطالي صورة له عبر ”تويتر“ وهو يقبل كأس السوبر الإيطالي والتي تُوج بها ناديه على حساب نادي يوفنتوس، وعلق اللاعب ”أفضل من تقبيل امرأة جميلة“.

لوكاكو: استراحة محارب
نشر روميللو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع“تويتر“ في لحظة استرخاء، وعلق اللاعب ”استراحة محارب“.

دانيال سيبايوس: عودة للميدان
نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبات الفريق الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته لفترة ليست بالقصيرة، وعلق اللاعب ”التدريب الأول بعد العودة.. عد الدقائق للعودة إلى الميدان.. أنا مستعد“.

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