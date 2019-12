سوشيال ميديا الرياضة… أتشيربي: يقبل كأس السوبر ومبابي فخور بلقب الأفضل

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

كورتوا واثق

نشر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد تغريدة على موقع ”تويتر“، بعد التعادل السلبي مع أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتب كورتوا ”رغم أننا لم نحقق النقاط الثلاث، إلا أنك يجب أن تثق في الفريق، نحن على ثقة في أن الانتصارات ستتبع ذلك بفضل العمل الشاق“.

Although we didn’t achieve the three points, you have to trust the team. We’re confident that victories will follow thanks to hard work. ???????? On the right track towards @LaLigaEN, let’s continue this way in 2020. ????#HalaMadrid #TC13 pic.twitter.com/FOnLSaj4oA — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 23, 2019

لينغارد يعمل بجد

نشر جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد تغريدة على موقع ”تويتر“ كتب فيها ”“لا تزال بعض الألعاب المهمة هذا الشهر والتي نريد الحصول على أكبر عدد من النقاط منها واصلنا العمل بجد ونبدأ العام الجديد“.

No time to dwell, still some important games this month which we wanna get maximum points from. We keep working hard and kick on into the new year???????????? #MUFC pic.twitter.com/tkl36xu1pL — Jesse Lingard (@JesseLingard) December 23, 2019

فاينالدوم يحتفل بالكأس

نشر جيورجينهو فاينالدوم، لاعب ليفربول تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر ”وكتب ”صباح الخير، استمتع بيومك“.

Mornin’???? Enjoy your day ???? pic.twitter.com/2PEUvdbrXc — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) December 23, 2019

رونالدينيو يوزع الهدايا

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورة له عبر موقع ”تويتر“ ومعه بعض الهدايا، وعلق اللاعب ”حان الوقت للهدايا.. أخبرني أصدقائي أنه يمكنني منحهم مسرحيات مجانية مقابل 20 دولارا لكل 10 فائزين مختلفين يتبعون الإرشادات الموجودة في الصورة.. حظا سعيدا“.

Es tiempo de regalos! ???????????? Mis amigos de #Betcris me dijeron que les puedo regalar Free Plays de $20 cada uno a 10 ganadores diferentes que sigan las instrucciones de la imagen! Suerte! pic.twitter.com/GFIxqL9krv — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 23, 2019

مبابي: فخور بالحفاظ على لقب الأفضل في فرنسا

نشر كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر ”تويتر“، وعلق اللاعب “ 2018، 2019 إنه مصدر فخر كبير أن تكون قادرا على الفوز بهذه الكأس لأفضل لاعب فرنسي في العام للمرة الثانية على التوالي.. شكرا جزيلا للجميع لدعمكم“.

• 2018 ✔️

• 2019 ✔️

Une immense fierté de pouvoir remporter ce trophée de meilleur joueur français de l’année pour la seconde fois consécutive. Un grand merci à à tous pour votre soutien. ☕️x???? @francefootball pic.twitter.com/SnaDXJpueQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 23, 2019

كيفين دي بروين يدعم الأطفال الفقراء

نشر كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ أثناء مشاركته في توزيع الملابس والأحذية على الأطفال الفقراء، وعلق اللاعب ”ممتن لتلك الفرصة“.

Grateful to have the opportunity ???? https://t.co/xtOxplfHpz — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) December 23, 2019

أتشيربي: تقبيل كأس السوبر أفضل من قبلة امرأة جميلة

نشر فرانشيسكو أتشيربي لاعب نادي لاتسيو الإيطالي صورة له عبر ”تويتر“ وهو يقبل كأس السوبر الإيطالي والتي تُوج بها ناديه على حساب نادي يوفنتوس، وعلق اللاعب ”أفضل من تقبيل امرأة جميلة“.

لوكاكو: استراحة محارب

نشر روميللو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع“تويتر“ في لحظة استرخاء، وعلق اللاعب ”استراحة محارب“.

دانيال سيبايوس: عودة للميدان

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبات الفريق الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته لفترة ليست بالقصيرة، وعلق اللاعب ”التدريب الأول بعد العودة.. عد الدقائق للعودة إلى الميدان.. أنا مستعد“.