هل يحتاج ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم؟.. زيدان يجيب

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن تعادل فريقه سلبيا أمام أتلتيك بلباو وفقدانه نقطتين في صراعه مع غريمه برشلونة الذي انفرد بالصدارة وعن فترة التعاقدات الشتوية القادمة.

وقال زيدان حول التعادل السلبي :“ كما دائما حين نلعب لقاء مثل الذي لعبناه نشعر بمرارة نظرا للمجهود الذي قدمناه ولكوننا لم نسجل الفرص التي حصلنا عليها، إن خلقت فرصا يجب أن تسجلها كما في اللقاءات الثلاثة الأخيرة كان لدينا الكثير من الفرص والقليل من الأهداف“.

وأضاف المدرب الفرنسي :“ ليست سوء حظ وليست ضعف ، المهم أن تخلق فرصا ونحن خلقنا الكثير من الفرص وسنواصل وحين ستريد الكرة أن تدخل المرمى ستدخل، حاليا هي لا تدخل لكن لا يجب أن نشعر باليأس، أعتقد أن هذه السنة جيدة نريد أن نكون جيدين بشكل دائم ونريد أن نبدأ سنة 2020.“

وأكد مدرب ريال مدريد أنه لا يشعر بالقلق من عدم تسجيل الأهداف وقال :“ لا أعتقد أن ذلك مقلق كل العالم سيقول ذلك لكن يجب أن نبقى هادئين ، ما فعلناه طيلة 4 أو 5 أشهر كان جيدا“.

وأكد زيدان أنه لن يوقع مع قلب هجوم وقال :“ نهائيا لا أرى ضرورة للتوقيع مع مهاجم “ وأضاف متحدثا عن تخلف الفريق بنقطتين عن الصدارة :“ نعم أنا منزعج من ذلك ، لاعبو فريقي تركوا كل شيء في الملعب ، أنظر للإيجابيات هو أننا نقوم بعمل جيد لكن 3 نقط من أصل 9 ليست كافية ”.

وتحدث زيدان عن جماهير البيرنابيو وقال :“ أعتقد أن الجماهير مدمنة ، نحتاج لهم ونحب أن تأتي الجماهير لرؤية الفريق ودعمنا ومن المؤكد أنها ستكون فخورة لكون اللاعبين يقدمون كل شيء على أرض الملعب ”.

وكشف مدرب ريال مدريد ما قاله للاعبين بعد اللقاء وقال :“ قلت للاعبين إن المهم هو أن نقدم كل شيء ، إنه سباق سددنا على القائم والعارضة 3 مرات ، لدينا فريق في المستوى ونعرف أنه بالصبر نستطيع تغيير كل شيء ”.