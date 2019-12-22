ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع أتلتيك بلباو ونهاية الجول الـ18 (صورة)

تعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد

وهذا التعادل السابع لريال مدريد الموسم الحالي في الليغا، مقابل الفوز في 10 مباريات، وخسارة وحيدة، ليرتفع رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، الذي فاز 4/1 على ديبورتيفو آلافيس، أمس السبت.

يملك إشبيلية 34 نقطة في المركز الثالث، متقدمًا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع.

وفي المركز الخامس يأتي ريال سوسيداد وفي جعبته 31 نقطة، ثم خيتافي سادسًا وفي رصيده 30 نقطة، أما فالنسيا فيملك 28 نقطة في المركز السابع مع أتلتيك بلباو.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ18 من الليغا فاز برشلونة 4/1 على آلافيس، وإشبيلية 2/0 على ريال مايوركا، وتعادل فالنسيا 1/2 مع بلد الوليد، وفاز فياريال على خيتافي، وتغلب ريال سوسيداد 4/3 على أوساسونا، وأتلتيكو مدريد 2/1 على ريال بيتيس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ18 من الدوري الإسباني:

1. برشلونة، 39 نقطة.

2. ريال مدريد، 37 نقطة.

3. إشبيلية، 34 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

5. ريال سوسيداد، 31 نقطة.