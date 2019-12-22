جماهير ريال مدريد تنتقم من الـVAR أمام أتلتيك بلباو (فيديو)

استهلت جماهير ريال مدريد مباراة فريقها على أرضه في سانتياغو برنابيو أمام أتلتيك بلباو بهتافات ولافتات منددة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي أضرت بالفريق وفقا لرأي الجماهير خلال الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة في ”كامب نو“.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن جماهير سانتياغو برنابيو أعربت عن غضبها من عدم احتساب ركلتي جزاء خلال الكلاسيكو ولم يتم مراجعتهما بواسطة (VAR) لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأطلقت جماهير ريال مدريد صافرات استهجان عندما أعلن مذيع سانتياغو برنابيو عن استخدام تقنية (VAR) كالمعتاد وإعلان اسم حكمها لترد الجماهير بهتاف يقول ”ما فائدة (VAR)؟

المادريديستا ولافته عن الفار. pic.twitter.com/xJRcl6PnWF — Insider Real (@StuffRMC) December 22, 2019

وكانت محطة ”كواترو“ التلفزيونية قد كشفت نقلًا عن محطة ”أوندا سيرو“ الإذاعية الإسبانية عن الحوار الذي دار بين حكم الساحة الذي أدار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وحكم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بشأن واقعة الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد الذي تعرض لالتحام قوي داخل منطقة جزاء برشلونة.

وأوضحت المحطة التلفزيونية، أن الحكم هرنانديز هرنانديز سأل الحكم المسؤول عن الـ(VAR)، بشأن ركلتي الجزاء ضد فاران وكانت الإجابة ”لا شيء استمر. استمر“ ولم يعد مشاهدة اللعبة“.

ولم يتقدم بعد ريال مدريد بشكوى رسمية ضد عدم استخدام تقنية (VAR) في التحامين ضد فاران داخل منطقة الجزاء أحدهما تسبب في تورم ساقه وبعض الجروح عكس برشلونة الذي تقدم بشكوى ضد حكم (VAR) خلال مباراته خارج أرضه أمام ريال سوسيداد الأسبوع الماضي.

Vámonos al var …

Todo ok José Luis , todo ok. ???? سوف نذهب الى الڤار …

كل شي تمام خوسي لويس ، كل شي تمام. ???? pic.twitter.com/AFj3XV5BFv — HAMZA (@HamzaRMFC) December 22, 2019

وأبدى القائد سيرجيو راموس ولاعب الوسط كاسيميرو اعتراضهما على القرار بينما قال إميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في النادي الملكي إن عدم توجه الحكم لمشاهدة اللعبة مرة أخرى على الشاشة أمر ”يثير القلق“.

وفي نفس الإطار تحدث المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عقب المباراة عن ظلم تحكيمي تعرض له فريقه الذي قدم مباراة جيدة في ”كامب نو“.

ولم يعترض برشلونة على قرارات حكم الكلاسيكو لكنه احتج بشدة على قرارين في التعادل 2/2 على أرض ريال سوسيداد في المباراة السابقة لدرجة تقديم شكوى رسمية إلى لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي.

ورغم شكوى برشلونة ضد حكم الفيديو في مباراة سوسيداد قال إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق عقب الكلاسيكو إن تقنية حكم الفيديو المساعد لن تقضي على الشكوى والخلافات بشأن قرارات الحكام بعد شكاوى ريال مدريد عقب ”قمة“ الفريقين الأربعاء الماضي التي انتهت بالتعادل السلبي.

A Blind le ha sido diagnosticada una afección cardiaca y no volverá a entrenar hasta enero El Ajax le dedicó la victoria https://t.co/ZxsOfYIqHe — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 22, 2019