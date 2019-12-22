لماذا لا يرغب فالفيردي في رحيل التشيلي أرتورو فيدال عن برشلونة؟

التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة هو أحد اللاعبين الذين تكثر الإشاعات والأخبار حول إمكانية تعاقدهم مع فريق جديد في الشتاء المقبل، إذ يُعد هدفا أساسيا لإنتر ميلان ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، كما ارتبط اسمه بالعودة لفريقه السابق يوفنتوس أو ميلان.

وركزت صحيفة ”ماركا“ على النجم التشيلي وأسباب رغبته في الرحيل وسبب معارضة مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لخروجه من الفريق، مؤكدة أن المدرب هو الوحيد الذي لا يرغب في رحيله بينما تقوده كل الأسباب الأخرى للخروج.

وحسب الصحيفة، فالنجم التشيلي الذي اعتاد على دور كبير في الفرق التي لعب لها سابقا وخصوصا في كبار أوروبا يوفنتوس ولبايرن ميونخ، يعاني من دور أقل في برشلونة ويرغب في اللعب؛ وهو ما يجعله يفتح الباب لخروجه من برشلونة.

وأنهى فيدال الموسم الماضي بدور أكثر أهمية في خطط المدرب فالفيردي إذ شارك في أغلب اللقاءات الكبرى لكنه هذا الموسم لم يبدأ سوى 6 لقاءات في كل المنافسات لكن مدرب برشلونة مصر على بقائه؛ لكونه يتوافر على كل المقومات التي تجعل كل المدربين يرغبون في خدماته.

ويمتاز أرثور فيدال بشخصية قيادية وقوة بدنية وحماسة كبيرة، وهو ما دفع فالفيردي للإجابة دائما عن سؤال رحيله بالإصرارعلى بقائه وقال: ”الكلام عن رحيل فالفيردي كالكلام حول لقاء ميامي الموسم الماضي الكل قال نعم، لكننا لم نستطع اللعب، ليس لدي الكثير لأفكر فيه في هذا الموضوع“.

وأكدت صحيفة “ ماركا “ أن سببا إضافيا يدفع فالفيردي للحفاظ على نجمه التشيلي وهو تفوقه أمام مرمى المنافس فاللاعب سجل 5 أهداف هذا الموسم من 5 تسديدات على المرمى بنسبة نجاح بلغت 100 في المائة.

ويُعد فيدال رابع هداف لبرشلونة هذا الموسم رغم كونه لا يلعب كثيرا وسجل آخر أهدافه في مرمى ديبورتيفو ألافيس ولا يتفوق عليه سوى ثلاثي الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان وهم لاعبون أساسيون ولعبوا لقاءات ودقائق أكثر من فيدال.

مصير فيدال حسب الصحيفة قد يتحدد في فترة الانتقالات الشتوية، وحسبها فإن كانت هناك 10 أسباب تتعلق بمصيره فتسعة منها تدفعه خارج برشلونة.. وواحد فقط يبقيه وهو ثقة المدرب فالفيردي وإصراره على بقائه.