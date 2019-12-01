تقارير: وكيل أعمال أرتورو فيدال نجم نادي برشلونة يبحث انتقاله إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن استعداد التشيلي أرتورو فيدال، نجم نادي برشلونة، للرحيل عن ”البلوغرانا“ في الميركاتو الشتوي المقبل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان فيدال، فتح الباب أمام رحيله عن صفوف البارسا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط فيدال بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2021 والذي ضمه من بايرن ميونخ صيف 2018 مقابل 20 مليون يورو.

وقال فيدال في تصريحات نشرتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: ”أنا أمل في البقاء ببرشلونة مدى الحياة، لكن يجب أن أكون مهمًّا بالفريق، وإذا وصل ديسمبر أو نهاية الموسم الجاري ولم أشعر أنني لاعب مهم في البارسا، سوف أفكر في حل“.

وأشار موقع ”FcInterNews“ الإيطالي إلى أن وكيل اللاعب التشيلي، فرناندو فيلسفيتش في مفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد لبحث انتقال فيدال هدف إنتر ميلان إلى أولد ترافورد.

ويسعى النادي الإنجليزي الكبير للتعاقد مع لاعب وسط برشلونة، لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة، في محاولة من مسؤوليه لتحسين أداء الفريق تحت قيادة المدرب الحالي، أولي غونار سولشاير.

ويرصد مانشستر يونايتد مبلغ 15 مليون يورو لحسم الصفقة المميزة لصالحه، كما أكد الموقع الإيطالي.

كما أوضح الموقع، أن اليونايتد تربطهم علاقة قوية مع وكيل أعمال فيدال، عندما عملوا على نقل أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان.

يشار إلى أن فيدال سجل 4 أهداف هذا الموسم وبدأ أساسيًّا في 3 من أصل 9 مباريات شارك بها بالدوري الإسباني، بينما لعب 4 من أصل 5 مباريات لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويملك فيدال عروضًا من إنتر ميلان وبعض الفرق الإيطالية والصينية للرحيل عن برشلونة في يناير المقبل.