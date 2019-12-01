كل ما تريد معرفته عن مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ لمتابعة الصدام الكروي المرتقب بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة في الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري الإسباني.

ويبدو لقاء الليلة مهمًّا في ظل الصراع الدائر على المنافسة بين برشلونة وريال مدريد على لقب الليجا والصدارة مع إمكانية عودة أتلتيكو مدريد للصورة من جديد.

ويبقى صدام أتلتيكو مدريد وبرشلونة حافلًا بالتفاصيل الفنية والتكتيكية التي يرصد ملامحها ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة ، وحقق البارسا الفوز في 9 مباريات وخسر 3 مرات وتعادل مرة وله لقاء مؤجل ضد ريال مدريد.. وسجل برشلونة 35 هدفًا واستقبل 16 هدفًا.

ويحتل أتلتيكو مدريد صاحب الضيافة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وحقق الفريق الفوز في 6 لقاءات ولكنه سقط في فخ التعادل 7 مرات وتلقى هزيمة، وسجل أتلتيكو مدريد 16 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة بالليغا، حتى الآن، برصيد 8 أهداف ويحتل صدارة هدافي أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا برصيد 5 أهداف.

أرقام مهمة.. وزيارة غريزمان

نجح برشلون في تحقيق الفوز على حساب أتلتيكو مدريد في آخر لقاء بينهما يوم الـ6 من أبريل الماضي بالدوري بهدفين دون رد.

ولم يحقق أتلتيكو مدريد الفوز على حساب برشلونة خلال آخر 8 مباريات بينهما منذ الفوز يوم الـ13 من أبريل عام 2016 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أن آخر فوز لأتلتيكو بالليغا يوم الـ14 من فبراير 2010 بثنائية مقابل هدف.

ويحل الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، لأول مرة ضد فريقه السابق أتلتيكو مدريد منذ رحيله عن الروخي بلانكوس في الموسم الماضي.

وحقق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد فوزين فقط خلال 25 مباراة واجه خلالها برشلونة وتلقى 14 هزيمة وتعادل 9 مرات ولكنه يتفوق في مواجهاته ضد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي وفاز عليه 8 مرات من 15 لقاءً وتعادلا 5 مرات وخسر مرتين.

وواجه فالفيردي أتلتيكو مدريد 24 مرة وتلقى 11 هزيمة وحقق 7 انتصارات وتعادلا 6 مرات.

سيميوني وأسلحة أتلتيكو مدريد

يبدو لقاء برشلونة بمثابة نقطة مهمة في مشوار أتلتيكو مدريد للعودة بقوة لصراع المنافسة على الصدارة رغم فقدان 17 نقطة في 15 مباراة.

وقال سيميوني قبل اللقاء إنه يعلم جيدًا أهمية مباراة برشلونة بالنسبة لفريقه، مؤكدًا أنه سيلعب من أجل تحقيق النقاط الثلاث وحصد فوز يساعد فريقه في مشوار الليغا.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد في لقاء البارسا الرباعي دييغو كوستا وسيمي فرساليكو وستيفان سافيتش وخوسيه خيمنيز لظروف الإصابة.. ويعتمد سيميوني على طريقته 4-4-2 بتشكيلة تضم على الأرجح الحارس يان أوبلاك وأمامه رباعي الدفاع المخضرم فيليبي وماريو هيرموسو وكيران تريبير الظهير الأيمن أحد مفاتيح اللعب بانطلاقاته وصنع هدفين لزملائه بجانب الظهير الأيسر الصاعد رينان لودي الذي سجل هدفًا وصنع هدفين.

ويقود خط الوسط الدينامو الغاني توماس بارتي وبجواره ساؤول نيغويز والجناح كوكي والجناح الآخر جواو فيليكس أحد أبرز مفاتيح لعب سيميوني، والذي سجل 3 أهداف هذا الموسم.

ويعول سيميوني في خط الهجوم على خبرات قناصه ألفارو موراتا وخلفه أنخيل كوريا كمهاجم متأخر وإن كان كوريا يلعب يمينًا بعض الشيء ويمنح الحرية لجواو فيليكس مع إمكانية ظهور ورقة أخرى من مقاعد البدلاء في التشكيل الأساسي مثل: توماس ليمار، أو فيتولو.

أفكار برشلونة.. وسيناريوهات فالفيردي

يدرك برشلونة جيدًا أن هذه المواجهة مهمة للغاية قبل خطوات من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ومع انفراد الريال بالصدارة بفارق 3 نقاط وبالتالي فقدان أي نقاط سيؤثر على الفريق الكتالوني.

وقال المدرب إرنستو فالفيردي قبل اللقاء، إنه ذهب إلى ملعب أتلتيكو مدريد مرتين وكان السيناريو واحدًا ”تقدم أتلتيكو وعودة برشلونة“ متمنيًا أن يحقق فريقه الفوز كما أكد أن لاعبه أنطوان غريزمان لن يتأثر عاطفيًّا بأول مواجهة ضد فريقه السابق.

ويغيب عن برشلونة لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس للإيقاف بجانب عثمان ديمبيلي وجوردي ألبا ونيلسون سيميدو للإصابة وجان توديبو لأسباب فنية.. ويعول فالفيردي على طريقته 4-3-3 بوجود الحارس مارك تير شتيجن وأمامه رباعي الدفاع كليمنت لينغليه وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو والظهير الأيسر جونيور فريبو.

لا يعتمد فالفيردي على انطلاقات الظهيرين بقدر السيطرة على وسط الملعب والاختراق من العمق، ويقود خط الوسط في غياب بوسكيتس اللاعب آرثر أحد المميزين في الاختراقات وسجل هدفين وصنع 4 أهداف بجانب فرانكي دي يونغ، مع خبرات إيفان راكيتيتش أو أرتور فيدال كلاعب وسط ثالث.

ويبني فالفيردي أفكاره الهجومية وسيناريوهاته لاختراق دفاع المنافسين على قدرات الموهوب ليونيل ميسي الذي سجل هذا الموسم في كل البطولات 10 أهداف وصنع 8 لزملائه ويلعب بحرية تكتيكية مع تنوع هجومي بينه وبين أنطوان غريزمان ولويس سواريز في الخط الأمامي.

وأكد أيمن يونس، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن مثل هذه المواجهات الكبرى تحسم بتفاصيل مهمة وصغيرة ومن أهمها حالة ميسي الفنية والبدنية في اللقاء موضحًا أن ميسي عندما يكون في أبهى حالاته يصنع الفارق لأنه متميز ليس فقط في المراوغات وتمرير الكرات ولكن في الكرات الثابتة.

وأشار إلى أن طريقة سيميوني الدفاعية ستجعل برشلونة في حالة حذر أيضًا من مرتدات جواو فيليكس وكوكي وقدرات موراتا التهديفية وهو ما ينذر بمواجهة تكتيكية أيضًا خارج الخطوط.