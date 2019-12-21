صحيفة: 2020 عام حسم مستقبل كيليان مبابي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن العام 2020، سيكون حاسمًا بشكل كبير بتحديد مستقبل النجم الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة ”ماركا“، أن مستقبل مبابي، الذي أتمَّ أمس 21 عامًا، سيتم التعرف عليه نهاية الموسم الجاري، سواءً بالاستمرار مع باريس سان جيرمان أو الرحيل، حيث يرتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد ليس لديه أي نية للتعاقد مع مبابي الصيف المقبل، وذلك قبل موسمين من نهاية عقده، بسبب علمه أن مطالب باريس سان جيرمان المالية ستكون باهظة.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان التوصل إلى اتفاق مع مبابي لتجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2022، لكن دون جدوى، حيث يفضل اللاعب التركيز مع الفريق في الدوري ودوري الأبطال، وهو ما يعد في صالح ريال مدريد.

وبحسب ”ماركا، فإنه في حال فشل باريس سان جيرمان في التوصل إلى اتفاق مع مبابي على الأقل قبل نهاية الموسم المقبل، فإن القرار سيكون إما بيعه صيف 2021، أو الرهان والحفاظ عليه حتى صيف 2022 ومن ثم رحيله مجانًا.

وسبق أن أبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد إعجابه الشديد بمبابي، وهو ما تسبب بغضب مسؤولي باريس سان جيرمان، ليقرر زيدان فيما بعد تجنب الحديث عن اللاعب.

وأثار مبابي الجدل الصيف الماضي، عندما قال إنه يريد خوض تحديات جديدة، سواء مع باريس سان جيرمان أو في أماكن أخرى، وهو ما اعتبر تلميحًا إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

والشهر الماضي ذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني أن مبابي اشترط على إدارة باريس سان جيرمان وضع شرط جزائي في العقد يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يريده، وهي النقطة التي تمثل تطورًا مثيرًا في علاقة اللاعب بناديه.

وأوضح الموقع أن هذا الشرط يمثل فرصة لمبابي كي يمنح باريس سان جيرمان الفرصة للاستفادة ماليًا من بيعه، وتواجده لأطول فترة ممكنة برفقة الفريق من جهة.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وسجل للنادي العاصمي 76 هدفًا، وصنع 41 في 105 مباريات.