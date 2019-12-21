مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو آلافيس.. رفاق ميسي يتطلعون لإنجاز رائع على ملعب كامب نو (إنفوغرافيك)

يواجه نادي برشلونة على ملعب كامب نو منافسه ديبورتيفو آلافيس لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني، في آخر لقاء للفريق في العام 2019 ويبحث عن الفوز والبقاء في الصدارة متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

واهتمت صحيفة ”سبورت“ بنتائج برشلونة في العام 2019 على ملعب كامب نو، مؤكدة أن النادي الكتالوني لم يخسر نهائيًا على ملعبه العام الحالي، حيث خاض 27 مباراة في كل المنافسات حقق خلالها 23 فوزًا و3 تعادلات.

وبحسب الصحيفة، فإن مشجعي برشلونة لم يخرجوا من الملعب في 2019 وهم يجرون وراءهم خيبة الخسائر، ويأمل الفريق في إنهاء العام دون خسارة أمام منافس يبقى في المتناول على الورق.

وسجل برشلونة خلال 27 مباراة على كامب نو 77 هدفًا بمعدل 2.8 هدف في المباراة أو هدف كل 31 دقيقة، فيما تلقى شباكه 19 هدفًا فقط، بمعدل بلغ 0.7 هدف في المباراة أو تلقى هدفًا كل 127 دقيقة.

وخاض برشلونة على ملعبه 18 مباراة في 2019 في الدوري الإسباني، تعادل في مباراتين، وفاز في 16 وفي دوري أبطال أوروبا خاض 6 مباريات، فاز في 5 وتعادل في واحدة، وفي كأس الملك لعب 3 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة.

وأفلتت 3 أندية من الخسارة أمام برشلونة على ملعب كامب نو في العام 2019، وفرضت التعادل على برشلونة، هي: ريال مدريد في مرتين، واحدة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (1/1)، والثانية في الكلاسيكو الأخير في الدوري الإسباني وانتهى سلبيًا، وفالنسيا في الدوري الإسباني وفرض التعادل 2/2، وسلافيا براغ التشيكي في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا وفرض التعادل السلبي.

وخلال 27 مباراة حقق برشلونة انتصارات كبيرة كان أبرزها أمام إشبيلية 6/1 في كأس الملك، كما تلقى نفس الفريق خسارة 0/4 في الدوري الإسباني، كما فاز برشلونة 5/1 على أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا وبلد الوليد في الدوري الإسباني.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة لعب 11 مباراة الموسم الحالي على ملعب كامب نو في جميع المسابقات، فاز في 10 مباريات، ولم ينجُ سوى ريالو مدريد في اللقاء الأخير في الكلاسيكو حيث خرج بتعادل سلبي.

وعلى صعيد الألقاب في 2019 اكتفى برشلونة بلقب الدوري الإسباني وخسر نهائي كأس الملك أمام فالنسيا، فيما غادر دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام ليفربول بعد ريمونتادا مثيرة، حيث فاز الفريق على كامب نو 0/3، وخسر على ملعب أنفيلد 0/4.