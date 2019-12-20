تسجيلات مسربة تثير جدلًا بشأن تقنية VAR في الكلاسيكو (شاهد)

كشفت محطة ”كواترو“ التلفزيونية نقلًا عن محطة ”أوندا سيرو“ الإذاعية الإسبانية عن الحوار الذي دار بين حكم الساحة الذي أدار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وحكم تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، بشأن واقعة الفرنسي رفائيل فاران الذي تعرض لالتحام قوي داخل منطقة جزاء برشلونة.

وأوضحت المحطة التلفزيونية، أن الحكم هرنانديز هرنانديز سأل الحكم المسؤول عن الـ VAR، بشأن ركلتي الجزاء ضد فاران وكانت الإجابة:“لا شيء استمر، استمر“ ولم يعد مشاهدة اللعبة.

ولم يتقدم بعد ريال مدريد بشكوى رسمية ضد عدم استخدام تقنية VAR في التحامين ضد فاران داخل منطقة الجزاء أحدهما تسبب بتورم ساقه وبعض الجراح.

وعلى العكس من ذلك تقدم برشلونة بشكوى رسمية لنفس السبب عقب تعادله سلبيًا على أرض ريال سوسيداد في المباراة التي سبقت الكلاسيكو.

ولم يتم احتساب ركلتي جزاء طالب بهما ريال مدريد بسبب احتكاك مع فاران، واتخذ النادي قرارًا غير معتاد بتسليط الضوء على هاتين الواقعتين على موقعه الرسمي على الإنترنت بعد المباراة، وتساءل عن سبب عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

كما أبدى القائد سيرجيو راموس، ولاعب الوسط كاسيميرو، اعتراضهما على القرار، بينما قال إميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في النادي الملكي إن عدم توجه الحكم لمشاهدة اللعبة مرة أخرى على الشاشة أمر ”يثير القلق“.

وفي نفس الإطار تحدث المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عقب المباراة عن ظلم تحكيمي تعرض له فريقه الذي قدم مباراة جيدة في ”كامب نو“.

ولم يعترض برشلونة على قرارات الحكم في ”مباراة القمة“ أمام ريال مدريد، لكنه احتج بشدة على قرارين في التعادل 2-2 على أرض ريال سوسيداد في المباراة السابقة لدرجة تقديم شكوى رسمية إلى لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي.

ورغم شكوى برشلونة ضد حكم الفيديو في مباراة سوسيداد، قال أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق عقب الكلاسيكو إن تقنية حكم الفيديو المساعد لن تقضي على الشكوى والخلافات بشأن قرارات الحكام بعد شكاوى ريال مدريد عقب ”قمة“ الفريقين، الأربعاء الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي قبل أن يستضيف برشلونة منافسه ألافيس في الدوري الإسباني، غدًا السبت:“قلنا ذلك عدة مرات، تقنية حكم الفيديو المساعد لن تقضي على الجدل لأنه جزء حيوي من كرة القدم، والحكم هو الشخص الذي يتخذ القرارات والتقنية متوافرة لمساعدته في أداء مهمته، وأحيانًا يشكو فريق ما وأحيانًا تشكو فرق أخرى، هذا الوضع سيستمر في 2020″.