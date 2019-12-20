بعد أحداث الكلاسيكو.. عقوبة مالية على برشلونة وتحذير بإغلاق ”كامب نو“

وافقت لجنة المناقشة في الاتحاد الإسباني على تغريم برشلونة 1500 يورو، بالإضافة إلى إصدار تحذير بإغلاق ملعب ”كامب نو“؛ بسبب حادثة رمي الكرات في الملعب خلال الكلاسيكو أمام ريال مدريد مساء الأربعاء الماضي في مباراة مؤجلة من الليغا.

وذكرت صحيفة AS أن القرار يستند إلى المادة 101.2 من لائحة الانضباط التي تنص على: ”إنه يعتبر حادثة خطيرة وسيُعاقب بغرامة تصل إلى 3000 يورو مع تهديد بإغلاق (الملعب) في حال إلقاء الكرات أو أي مقذوفات أخرى في الملعب“.

وكتب الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز في تقريره عن المباراة: ”في الدقيقة 55، تم إيقافها لمدة دقيقة وثلاثين ثانية بسبب إلقاء الكرات على الملعب من قبل الجماهير“.

وألقت الجماهير عددًا من الكرات الشاطئية في الملعب وسط مزيد من الهتافات الداعية لإطلاق سراح زعماء محاولة الاستقلال.

كما وافقت لجنة المنافسات بالاتحاد الإسباني أيضًا على إيقاف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات.

وغاب كاسيميرو عن مباراة فالنسيا التي سبقت الكلاسيكو حتى لا يغيب عن قمة برشلونة يوم الأربعاء الماضي، التي حصل خلالها على إنذار تسبب في إيقافه عن المباراة المقبلة.

احتجاجات كبيرة

وقامت جماعة ”تسونامي الديمقراطية“ المؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا بمحاولة فاشلة لاقتحام استاد ”كامب نو“ خلال مباراة الكلاسيكو.

وتزامنت هذه المحاولة الفاشلة مع احتجاجات خارج ”كامب نو“ من طرف جماعة تسونامي الديمقراطية قبل المباراة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن المباراة شهدت رفع الجماهير لافتات سياسية أبرزها لوحة ”تيفو“ باللونين الأصفر والأحمر (علم كتالونيا) ومكتوب عليها ”الحرية للمساجين“، وأخرى تدعو إسبانيا للحوار مع المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا.

وقد وقعت اشتباكات بين جماعة أولتراس ”بيوكوس نونيس“ التي تساند فريق برشلونة ومجموعات من جماعة ”تسونامي الديمقراطية“ أمام استاد كامب نو قبل انطلاق الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وتفوق ريال مدريد على برشلونة لفترات طويلة في مواجهة قمة ترتيب الليغا، لكنه لم ينجح في استغلال هيمنته لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف ويظل الفريق الكتالوني في الصدارة بفارق الأهداف.

وبهذا التعادل بقي برشلونة في الصدارة برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بينما يملك ريال مدريد 36 نقطة أيضًا ويتقدم الفريقان بخمس نقاط على أشبيلية صاحب المركز الثالث.

وكانت المباراة مؤجلة من يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الاضطرابات السياسية التي اجتاحت كتالونيا بعد سجن قادة تزعموا محاولة استقلال الإقليم قبل شهرين، وبدأت المواجهة وسط احتجاجات مؤيدة للاستقلال داخل الاستاد.

وقوبلت صفارة انطلاق المباراة بهتافات ”الاستقلال“ و“الحرية“، بينما رفع كثيرون رايات كُتب عليها ”إسبانيا.. اجلسي وتحدثي“ وزعها منظمو الاحتجاجات في دعوة للحوار بين الحكومة المركزية وكتالونيا.

وأبلغت الشرطة المحلية عن وجود مواجهات بين الضباط والمحتجين خارج الاستاد، بينما توقف اللعب لفترة وجيزة في الشوط الثاني.