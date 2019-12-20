ديديه ديشان يتوقع خليفته في منتخب فرنسا وينهي الجدل حول كريم بنزيما

تحدث ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا لصحيفة ”لوموند“ الفرنسية عن تمديد عقده مع الاتحاد الفرنسي وعن قضية المهاجم كريم بنزيما والمدرب الذي سيخلفه.

وقال ديشان حول المدرب القادم لمنتخب فرنس: ”المدرب القادم لمنتخب فرنسا قد يكون زين الدين زيدان، في لحظة ما أو في أي لحظة سيكون زيزو هو المدرب“.

ولعب زيدان رفقة ديشان في المنتخب الفرنسي وكانا سويًا حين تُوِّج منتخب الديوك بلقب كأس العالم 1998 في فرنسا، وأمم أوروبا 2000.

ومدد ديشان عقده مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ليبقى في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2022 بعدما كان عقده ينتهي بعد نهائيات أمم أوروبا 2020.

وبدأ ديشان مهامه في المنتخب الفرنسي في 2012 وقاده للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، والصعود لنهائي أمم أوروبا 2016، وقال حول موعد نهاية مسيرته كمدرب: ”حين تكون مدربًا أو ناخبًا وطنيًا الحد الأقصى للعمر لا يوجد، النتائج هي من تسمح لك بالاستمرار أو التوقف“.

وارتبط اسم زيدان بالمنتخب الفرنسي منذ بداية تدريبه لريال مدريد وبعد نجاحه في الفوز بالثلاثية التاريخية في دوري أبطال أوروبا زادت أسهمه في تولي المهمة خاصة بعد كأس العالم 2018، لكن نجاح ديديه ديشان في الفوز باللقب جعلته يبقى في منصبه ودفعت زيدان للعودة مجددًا لريال مدريد نهاية الموسم الماضي.

وعاد ديديه ديشان للتعليق عن قضية كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المبعد من منتخب فرنسا وقال: ”ليس لديّ ما أقوله حوله بالنسبة لي فهو ليس موضوعًا“.

وعلق ديشان حول قرار المحكمة الأخير برفض طلب مهاجم ريال مدريد بإلغاء الأدلة التي جمعتها الشرطة في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا بشريط جنسي وهو ما يعرضه للمحاكمة بتهمة التبتزاز، وقال: ”قرار المحكمة لا يهمني ليست قضيتي ولست داخلها، حين أتخذ قرارات تهم المنتخب الفرنسي اتجاه أي كان فهي تكون بناءً على المصلحة الجماعية لمنتخب فرنسا“.

وطالب عدة نجوم سابقين ومدربين ووسائل إعلام المدرب ديديه ديشان بإعادة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي وطي صفحة المشاكل السابقة خاصة أنه حاليًا أفضل مهاجم فرنسي ويسجل أرقامًا جيدة في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا لكن مدرب المنتخب الفرنسي يصر على موقفه وإبعاده المستمر منذ 2015.

ويأمل ديشان في الفوز بأمم أوروبا 2020 التي تقام في 12 مدينة أوروبية بعدما حرمه منتخب البرتغال من اللقب في فرنسا 2016 وهزمه في النهائي 1/0.