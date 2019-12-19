أخبار ريال مدريد وبرشلونة: الميرينغي يفتح النار على حكم الكلاسيكو.. وميسي يرفض الارتباط الأبدي بالبلوغرانا

فرضت الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الليغا الإسبانية نفسها على أحداث اليوم.

وأبدى الفريق الملكي اعتراضًا واضحًا على حكم مباراة الكلاسيكو متهمًا إياه بالتغاضي عن ركلتي جزاء واضحتين أثناء اللقاء.

بيان عنيف

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا هاجم فيه اليخاندرو خوسي هيرنانديز حكم مباراته أمام برشلونة.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

”تعرض رافائيل فاران لحالتين من أكثر الحالات جدلًا في كلاسيكو كامب نو، حيث عانى اللاعب الفرنسي من تدخلين استدعى تدخل الحكم هيرنانديز، إذ تعرض اللاعب لشد عندما صعد لتلقي ركنية في الدقيقة 17 ومن ثم تدخل كليمونت لينغليت على فخده في منطقة الجزاء والتي لم يرها حكم الـ“VAR“.

وأضاف البيان: ”بعد دقيقتين فقط، في ركلة ركنية أخرى أمسك إيفان راكيتيتش قميص فاران وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وهذه المرة أيضًا لم يقرر حكم الـ“VAR“، أو الحكم هيرنانديز من اتخاذ أي قرار فيها“.

عرض ضخم

ومن ناحية أخرى يجهز ريال مدريد عرضًا ضخمًا لضم سيرجي ميلينكوفيتش نجم وسط فريق لاتسيو الإيطالي.

وقالت صحيفة ”دون بالون“ الإسبانية إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد معجب بما يقدمه النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي.

ويجهز النادي الملكي عرضًا ضخمًا للتعاقد مع ميلينكوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الحالي.

ويخطط ريال مدريد لتقديم عرض تبلغ قيمته 105 ملايين يورو لحسم صفقة نجم لاتسيو.

وأوضحت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية أن ريال مدريد حوّل تركيزه في الوقت الحالي لضم ميلينكوفيتش، في ظل المصاعب التي تواجهها صفقة بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديم عرض للاعب لاتسيو يعني استبعاد فرضية استقدام بول بوغبا في الوقت الحالي.

وجذب أداء ميلينكوفيتش خلال الموسم الجاري أنظار العديد من الأندية الأوروبية، نظرًا للمستوى الذي يقدمه رفقة فريقه لاتسيو تحت قيادة سيموني إنزاغي.

وأكد النجم الصربي أنه يركز في الوقت الحالي على ما يقدمه مع فريقه لاتسيو، مفضلًا تأجيل الحديث عن الانتقالات، حتى الصيف المقبل.

وذكرت ”كورييري ديلو سبورت“ أن فلورنتينو بيريز مستعد لتقديم عرض جنوني لإقناع لاتسيو بالتخلي عن ميلينكوفيتش.

ورفض كلاوديو لوتيتو رئيس نادي العاصمة الإيطالية أكثر من عرض لضم اللاعب الصربي قبل موسمين.

موافقة أنشيلوتي

وفي إنجلترا اقترب الإيطالي كارلو انشيلوتي من تولي منصب المدير الفني لفريق إيفرتون خلفًا للبرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني السابق.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن إنشيلوتي وافق على التفاصيل النهائية لعقده مع إيفرتون بعد المحادثات التي عقدت يوم الإثنين الماضي مع إدارة النادي.

وأكدت الصحيفة أن الجلسة التي عقدت يوم الإثنين في محل إقامة الإيراني فرهاد مشيري مالك نادي إيفرتون، أنهت الاتفاق على كافة البنود، ليصبح إنشيلوتي هو أكبر اسم يتولى تدريب فريق إيفرتون عبر تاريخه.

وأكدت ”ديلي ميل“ أن إنشيلوتي سيتابع مباراة إيفرتون أمام آرسنال يوم السبت المقبل من المدرجات، على أن يباشر مهام عمله بداية من الإثنين المقبل، على أن يقود دنكان فيرغسون فريق إيفرتون في اللقاء.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون لإنشيلوتي كلًا من نجله ديفيد إنشيلوتي، بجانب فيرغسون المدرب المؤقت الحالي للفريق.

عقد ميسي

وبالعودة إلى إسبانيا، أكد تقارير أن إدارة نادي برشلونة قد بدأت بالفعل المفاوضات لتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.

وبحسب إذاعة RAC 1، فإن المفاوضات لتجديد عقد ميسي بدأت بالفعل، حيث اجتمعت إدارة برشلونة مع والد اللاعب ومدير أعماله في نفس الوقت، لبحث تفاصيل العقد الجديد لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، والمتوج بجائزتي The Best والكرة الذهبية ”البالون دور“ هذا العام.

وأشارت الإذاعة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن ميسي يرفض مسألة التوقيع على عقد أبدي مع البارسا، ويريد أن يرحل عن النادي في التوقيت الذي يرى فيه أنه لن يستطيع إكمال مشواره بالشكل الذي يرضيه ويناسب تاريخه الطويل مع النادي الكتالوني.

وأكدت أن رغبة ميسي أجبرت إدارة برشلونة على تعديل استراتيجيتها في مسألة تجديد العقد، حيث عرضت على ميسي التجديد حتى صيف 2023، بعد نهاية كأس العالم المقررة في قطر 2022 بعام كامل، ووقتها سيكون ميسي قد وصل إلى 36 عامًا، وربما يعتزل كرة القدم في هذا العام.

صدمة بروسيا دورتموند

وفي ألمانيا وجه نادي بروسيا دورتموند الألماني صدمة قوية لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وهي الأندية المهتمة بضم الجناح الإنجليزي الدولي جادون سانشو.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن إدارة نادي بروسيا دورتموند وجهت صفعة قوية للأندية المتصارعة على ضم جادون سانشو.

وحدد دورتموند سعر انتقال سانشو بـ 127 مليون جنيه إسترليني، نظير رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحظى نجم بروسيا دورتموند باهتمام كبير من مانشستر يونايتد وتشيلسي، بجانب رغبة مانشستر سيتي في استعادة لاعبهم مرة أخرى.

ونقلت صحيفة ”صن“ عن مقدم البرامج النرويجي يان ايغ فيورتوفت، أن إدارة بروسيا دورتموند قد أغلقت الباب تمامًا أمام رحيل سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

صفقة ليفربول

على جانب آخر أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن التعاقد رسميًا مع تاكومي ميناموتو نجم فريق ريدبول سالزبورغ النمساوي.

وكتب ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي صعد لنهائي كأس العالم للأندية، على حسابه في موقع ”تويتر“: ”يمكننا تأكيد التوصل إلى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لنقل تاكومي مينامينو“.

ولم يكشف ليفربول عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد الذي يربط تاكومي مينامينو مع الريدز.

أرتيتا إلى الغانرز

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الإسباني ميكيل أرتيتا مساعد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ألقى خطابًا وداعيًا للاعبي الفريق خلال تدريبات الخميس قبل أن يغادر نحو لندن لتوقيع عقد تدريبه لفريقه السابق آرسنال.

وبحسب الصحيفة فالقائد السابق لنادي آرسنال سافر للندن حيث سيوقع عقدًا لتدريب الفريق لمدة 3 مواسم ونصف الموسم مقابل راتب سنوي يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني.

وأجّل فريق آرسنال ندوة صحفية لمدرب الفريق المؤقت الحالي السويدي فريدي يونجبيرغ قبل لقاء إيفرتون من أجل المفاوضات مع المدرب الجديد الإسباني ميكيل أرتيتا.