تعرف على آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع نادي برشلونة

بعيدًا عن أجواء الكلاسيكو الساخن بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، والذي انتهى بالتعادل السلبي مساء أمس الأربعاء، على ملعب ”كامب نو“، فقد كشفت تقارير صحفية تطورات تجديد عقد الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي مع البلوغرانا.

وينتهي عقد ميسي، 32 عامًا، مع برشلونة صيف 2021. وتشير بعض التقارير إلى وجود بند في العقد يسمح للأرجنتيني الدولي بالرحيل في صيف 2020 مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده.

ويرغب رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في ربط ميسي مع العملاق الكتالوني بعقد أبدي، بحيث ينهي ميسي مشواره الكروي داخل أسوار ”كامب نو“.

وبحسب إذاعة RAC 1، فإن المفاوضات لتجديد عقد ميسي بدأت بالفعل، حيث اجتمعت إدارة برشلونة مع والد اللاعب ومدير أعماله في نفس الوقت، لبحث تفاصيل العقد الجديد لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، والمتوج بجائزتي The Best والكرة الذهبية ”البالون دور“ هذا العام.

وأشارت الإذاعة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن ميسي يرفض مسألة التوقيع على عقد أبدي مع البارسا، ويريد أن يرحل عن النادي في التوقيت الذي يرى فيه أنه لن يستطيع إكمال مشواره بالشكل الذي يرضيه ويناسب تاريخه الطويل مع النادي الكتالوني.

وأكدت أن رغبة ميسي أجبرت إدارة برشلونة على تعديل استراتيجيتها في مسألة تجديد العقد، حيث عرضت على ميسي التجديد حتى صيف 2023، بعد نهاية كأس العالم المقررة في قطر 2022 بعام كامل، ووقتها سيكون ميسي قد وصل إلى 36 عامًا، وربما يعتزل كرة القدم في هذا العام.