الكلاسيكو: هل حرم الحكم ريال مدريد من ضربتي جزاء أمام برشلونة؟ (شاهد)

انتهى الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي ليبقى الفريقان في الصدارة برصيد 36 نقطة مع فارق أهداف لصالح برشلونة.

وسلطت صحافة مدريد الضوء على احتجاجات ريال مدريد على ضربتي جزاء لم يمنحهما حكم اللقاء هيرنانديز هيرنانديز للمدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وقال الحكم الإسباني إيتورالدي غوانزاليس السابق لصحيفة ”آس“ الإسبانية: ”كانت هناك ضربة جزاء واضحة في الدقيقة 18 لكون مدافع برشلونة لينغيت تدخل بشكل خطير على رافائيل فاران حيث ترك حذاؤه أثرًا في فخذ لاعب ريال مدريد ولكونها داخل مربع العمليات كان يجب الإعلان عن ضربة جزاء“.

وأضاف الحكم الدولي الإسباني السابق: ”بعد دقيقتين كانت ضربة زاوية وأمسك راكيتش بفاران داخل مربع العمليات وهي أيضًا ضربة جزاء، كانت هناك ضربتي جزاء في دقيقتين لفاران؟

كما أكد خبير التحكيم في ”بين سبورتس“ الحكم جمال الشريف ما قاله الحكم الإسباني وأعتبر أن الخطأين المرتكبين ضد رافائيل فاران يستحقان ضربة جزاء.

@michaelrobinson @MundoMaldini @carlosplus Hay mano en ataque de Benzema en el penalti que se pide de Lenglet a Varane, por lo tanto no es penalti, se debió señalar falta en ataque y no se hubiera sacado el córner donde viene el segundo penalti que pide el Real Madrid. pic.twitter.com/XhNm1mQO39 — Dany BC (@DanyBecCal) December 18, 2019

[????️VIDEO] ???????? #ElClasico

????Grosse semelle + tirage de maillot sur Varane

???? Deux penaltys oubliés pour le Real Madrid ! ????https://t.co/h4PekqW8W2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 18, 2019

Los árbitros siempre ayudan al Real Madrid…Clarísimamente Varane agrede los tacos del rival. Barça ens roba pic.twitter.com/XTOK1A3f60 — Jack Napier (@jnapiersh) December 18, 2019

وتحدث سيرجيو راموس عميد ريال مدريد عن أخطاء التحكيم وقال بعد اللقاء:“ شاهدنا ذلك في فترة ما بين الشوطين والظاهر وجود ضربتي جزاء واضحتين، لكن ما علينا أن نقوله لا يمكننا تغيير أي شيء، تقنية الفيديو موجودة للمساعدة ليس لدينا حظ، حان دورنا حين تفرض عقوبة لا ينظر إليه“.

وأضاف: ”هذه أمور تحدث في كرة القدم ولا يمكننا الاحتفاظ بها، في النهاية ريال مدريد لدية الكثير من الشخصية واللعب والسيطرة والضغط، أعتقد أنها الصورة التي أردنا أن نظهرها والصورة التي قدمناها والنتيجة رغم كوننا لن ننتصر لكننا سعداء“.