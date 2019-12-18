عقب مباراة برشلونة وريال مدريد.. اشتباكات عنيفة خارج كامب نو بين الشرطة والجماهير (فيديو)

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسبانية والجماهير في أعقاب مباراة برشلونة وريال مدريد بملعب ”كامب نو“، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة المؤجلة بينهما بالدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وأشار تقرير لموقع إذاعة thepublicsradio على الإنترنت إلى أن شرطة مكافحة الشغب اشتبكت مع الجماهير الكتالونية عقب المباراة خارج ملعب ”كامب نو“.

وأكد التقرير أن الجماهير المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا أشعلت النيران في إطارات السيارات، وألقوا الحجارة والزجاجات على قوات الشرطة، التي استخدمت الطلقات المطاطية والعصي في تفريق المحتجين.

وارتدت الجماهير، المنتمية إلى الحركات الانفصالية الكتالونية، الأقنعى على وجوههم لإخفاء هوياتهم عن الشرطة الإسبانية.

وتسببت الاشتباكات في إصابة 12 شخصًا على الأقل، من بينهم 4 تم نقلهم إلى المراكز الطبية للعلاج، وذلك بحسب تصريحات مسئولي الشرطة وخدمات الطوارئ.

وقام المتظاهرون بوضع الحواجز وإشعال النيران في محيط ملعب ”كامب نو“ بعد المباراة مباشرة، مما استدعى تدخل الشرطة التي استخدمت القوة في محاولة لتفريقهم وفتح الشوارع التي قام الانفصاليون بإغلاقها.

????????BARRICADAS en los EXTERIORES del CAMP NOU y los @MOSSOS AVANZAN ¡Verás TODAS LAS IMÁGENES a las 12 de la noche en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/PKoinVb1c5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019

Ahora mismo hay 2 DETENIDOS, 21 HERIDOS y 6 de ellos trasladados al HOSPITAL por los INCIDENTES fuera del CAMP NOU ¡Más DETALLES a las 12 de la noche en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/U5zxBX3yyB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي حيث حافظ برشلونة على الصدارة بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، بعد أن تساوى العملاقان بـ36 نقطة.

وللمرة الأولى منذ 17 عامًا، يخرج الكلاسيكو ”الأزمة“ دون أن تهتز الشباك، علمًا بأن المباراة تأجلت من يوم 26 أكتوبر الماضي إلى اليوم الأربعاء، بسبب التوترات الأمنية والسياسية التي شهدها إقليم كتالونيا، وكانت أيضًا تهدد إقامة مباراة اليوم، ولكن الأمور مرّت بسلام، بعد إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وعلى المستوى الفني، تفوق ريال مدريد على مدار التسعين دقيقة، وكان صاحب المبادرة الهجومية، ونجح الفرنسي زين الدين زيدان في السيطرة تمامًا على منطقة المناورات، وحرم برشلونة من أكبر مميزاته وهي الاستحواذ، وذلك بفضل الثلاثي فالفيردي وكاسيميرو وتوني كروس، وشكّل الهجوم المدريدي خطورة كبيرة على مرمى الألماني تير شتيغن، وحرم الحكم مدعومًا بتقنية الفيديو، VAR، الميرينغي من هدف سجّله غاريث بيل، بسبب تسلل الفرنسي فيرلاند ميندي قبل وصول الكرة للويلزي الدولي.

على الجانب الآخر، ظهر برشلونة مفككًا ولم تكن خطوطه مترابطة على الإطلاق خلال اللقاء، وتفوق وسط مدريد على ثلاثي وسط البارسا فرانكي دي يونغ وراكيتيتش وسيرجي روبيتو، وحاول فالفيردي إدراك الموقف بنزول التشيلي فيدال بدلًا من البرتغالي سيميدو، ونجح ولو بشكل نسبي في استعادة السيطرة، ولكن الخطورة تمثلت في صناعة ميسي لبعض الفرص، وتكفله بإهدار أخرى لا تضيع من الأسطورة الأرجنتينية.