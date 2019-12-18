راموس يحقق رقمًا قياسيًا في الكلاسيكو وميسي يطارده

حطم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الرقم القياسي الخاص بأكثر لاعب خاض مباراة الكلاسيكو في التاريخ بمشاركته أمام برشلونة في مباراة مؤجلة بالليغا.

وبلغ عدد المباريات التي خاضها راموس أمام برشلونة 43 مباراة بكلاسيكو الليلة ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مباريات المشاركة في الكلاسيكو.

وحطم قائد ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مباريات الكلاسيكو بمشاركته في كامب نو الليلة بعدما تخطى الرقم القياسي السابق والبالغ 42 مبارة وحققه أساطير ريال مدريد: باكو خنتو، ومانولو سانشيس، بالإضافة إلى نجم برشلونة تشافي هرنانديز..

وظهر راموس لأول مرة في الكلاسيكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حيث خسر ريال مدريد حينها بهدفي رونالدينيو وسجل صمويل إيتو هدفًا في فوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة في سانتياغو برنابيو.

وخاض راموس في كل مباريات الكلاسيكو منذ ذلك الحين، وسجل 4 أهداف جميعها من ضربات رأس، كما أنه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الطرد في الكلاسيكو، حيث حصل على البطاقة الحمراء 5 مرات بين 42 مباراة.

وتتوزع مباريات راموس أمام برشلونة في 4 بطولات مختلفة، هي: 29 مباراة بالدوري، و7 في كأس الملك، و6 في السوبر المحلية، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ورغم احتلال راموس صدارة المشاركين في الكلاسيكو فإنه من المحتمل أن يفقده سريعًا نظرًا لأن ليونيل ميسي يأتي خلفه برصيد 42 مباراة بمباراة الليلة ولا يزال عمره 32 عامًا أي أصغر من راموس بعام واحد.

وحشدت السلطات 3 آلاف ضابط لتأمين المباراة ردًا على المظاهرات الاحتجاجية التي تجتاح إقليم كتالونيا بسبب مطالب ناشطين باستقلال الإقليم عن إسبانيا.