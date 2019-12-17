”قبلة“ بين راموس وبيكيه تدعو للحوار بين مدريد وكتالونيا قبل الكلاسيكو (شاهد)

ظهرت صورة ”غرافيتية“ في أحد شوارع برشلونة، قبل ساعات من الكلاسيكو يبدو خلالها سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وجيرارد بيكيه مدافع برشلونة يقبلان بعضهما البعض في دعوة للحوار بين كتالونيا وحكومة إسبانيا المركزية.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن هذه الصورة التي جاءت بعنوان ”“قبلة إسبانيا والحوار“ تدعو لفتح حوار بين مدريد وكتالونيا من أجل استقلال الإقليم، قبل ساعات من الكلاسيكو الذي سيقام يوم الأربعاء في كامب نو.

هذا العمل الفني يحمل اسم الفنان توفبوي الذي صنع رسومات مماثلة من قبل، أشهره قبلة بين ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة وكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، حينما كان يلعب في النادي الملكي.

ويستخدم الفنان الغرافيتي الشهير خلال صورة بيكيه ورامس تقنية مختلطة من الرش والأكريليك في أحد شوارع كتالونيا، باعتبار أن راموس يمثل مدريد وسلطة إسبانيا، وبيكيه يمثل وجهة النظر المؤيدة لاستقلال كتالونيا.

ويشتهر بيكيه وراموس بمناوشاتهما الدائمة خلال مباريات الكلاسيكو، خاصة بيكيه الذي دائمًا ما يثير سخط جماهير ريال مدريد.

كلاسيكو أمني

ولن يجد فريقا ريال مدريد وبرشلونة صعوبة في الاستعداد نفسيًا للكلاسيكو؛ لأنهما سيقضيان ساعات ما قبل انطلاق المباراة في الفندق نفسه.

وأوصت الشرطة، أن يبقى الفريقان في ذات الفندق خلال الساعات التي تسبق المباراة من أجل سيطرة أمنية أفضل في ظل احتجاجات مؤيدة لانفصال إقليم كتالونيا من المزمع تنظيمها بعد الظهر، على أن يتوجه الفريقان إلى ملعب كامب نو غير البعيد في التوقيت نفسه.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد: ”طلبوا منا التوجه إلى الملعب معا وهذا ما سنفعله. لا أعرف إن كان هذا بسبب الاحتجاجات. إنه أمر جديد ولكن علينا اتباع التعليمات. لا شيء يمكن إضافته أكثر من هذا. المهم أن تقام المباراة. هذا كل ما في الموضوع“.

وستنطلق الاحتجاجات في مناطق متفرقة محيطة بالملعب، قبل أربع ساعات من صفارة بداية المباراة. وهذه الاحتجاجات دعت لها جماعة (تسونامي الديمقراطية) التي نظمت مظاهرات سابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ردًا على صدور أحكام بالسجن بحق قادة تزعموا محاولة استقلال إقليم كتالونيا ما تسبب في إرجاء مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة أصلًا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحين تم الإعلان عن مظاهرات الأربعاء، تصاعدت مخاوف من احتمال إلغاء المباراة مجددًا لكن السلطات وعدت بإقامة المباراة في موعدها.

وتقول جماعة (تسونامي الديمقراطية)، التي توقعت مشاركة 25 ألف شخص في المظاهرات، إنها لا ترغب في تعطيل المباراة، لكنها تريد فقط الدعوة إلى حوار بين السلطات الإسبانية والكتالونية.