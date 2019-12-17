ميسي: مواجهة ريال مدريد في الكامب نو معقدة

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة عن الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في الكامب نو، والمؤجل من يوم 26 تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة ”الموندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”حين نلعب في البيرنابيو نحصل على مساحات أكثر، فهم يهاجموننا أو يضغطون علينا لكون ذلك مفروضًا عليهم، لكونهم الفريق المستضيف وجماهيرهم تضغط عليهم“.

وأضاف النجم الأرجنتيني: ”في الكامب نو يفرضون أسلوبًا آخر للعب، يعودون قليلًا للخلف ويكونون قريبين من بعضهم البعض، وينطلقون في المرتدات لكونهم يملكون لاعبين بسرعة كبيرة، في البيرنابيو نلعب أيضًا 90 دقيقة، لكن في الكامب نو اللقاء يصبح معقدًا“.

ويعتبر ليونيل ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو بـ26 هدفًا، 18 منها في الدوري الإسباني، وشارك في 41 كلاسيكو وعلى بعد لقاءين من مانويل سانشيز لاعب ريال مدريد السابق، والذي شارك في 43 كلاسيكو.

وينافس ميسي على لائحة أكثر اللاعبين مشاركة في الكلاسيكو عميد ريال مدريد سيرجيو راموس، والذي سيعادل رقم سانشيز في حال مشاركته، الأربعاء، برصيد 43 كلاسيكو.

وتحدث ميسي عن الانتقادات التي يواجهها مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في مدريد، وقال: ”إنها مفاجأة، لكن بالنسبة للاعبين الذين ظلوا لفترة طويلة في الملاعب ولعبوا في أندية كبيرة، يعرفون أن ذلك عادي، ينسى الناس بسرعة ما تم وأنجز في الماضي ويطالبونك يومًا بيوم، من المؤكد أن زيدان عرف منذ عودته أن الفوز بالأبطال الثلاثة لم يعودوا مهمين، وأنهم سيطالبونه بألقاب جديدة، يعلم المدربون واللاعبون في الفرق الكبرى أننا يجب أن نركز دائمًا وأن نعيش مع ذلك“.

وعاد ليونيل ميسي ليؤكد تأثير غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، رغم إشادته بالبلجيكي إيدين هازارد، وقال: ”هازارد يتمتع بجودة جيدة، إنه لاعب كرة قدم مختلف، لكني أعتقد أنه مختلف عن كريستيانو رونالدو بخصائص أخرى، من الصعب تعويض خسارة كريستيانو، لكن هازارد لاعب رائع أيضًا“.