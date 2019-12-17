برشلونة ضد ريال مدريد.. تعرف على التشكيل المتوقع للكلاسيكو (إنفوغرافيك)

يشهد ملعب ”كامب نو“ غداً الأربعاء الموقعة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، في كلاسيكو الكرة الإسبانية، في المباراة التي تم تأجيلها نظراً للظروف الأمنية والسياسية التي شهدها إقليم كتالونيا.

ويدخل برشلونة وريال مدريد المباراة المنتظرة وهما في صدارة الدوري الإسباني، الليغا، برصيد 35 نقطة لكل منهما، ولكن البارسا يتفوق بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

وخاض كل فريق 16 مباراة في الدوري الإسباني، الليغا، حيث انتصر برشلونة في 11 مباراة وتعادل مرتين وخسر 3 لقاءات، في حين حقق ريال مدريد الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.

ويتقاسم نجما برشلونة وريال مدريد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كريم بنزيما، صدارة ترتيب هدافي الليغا حتى الآن، حيث أحرز كل منهما 12 هدفاً، ويأتي خلفهما الأوروغوياني لويس سواريز نجم برشلونة برصيد 9 أهداف.

ويمتد التشابه بين الناديين الكبيرين إلى النتائج التي تحققت في المرحلة الماضية من الليغا، حيث تعادل برشلونة مع ريال سوسييداد 2-2، وأدرك ريال مدريد التعادل أيضاً أمام مضيفه فالنسيا 1-1 بهدف قاتل لكريم بنزيما في الثانية الأخيرة من اللقاء.

ويعاني برشلونة من غياب نجميه، البرازيلي آرثور ميلو، والفرنسي عثمان ديمبلي بداعي الإصابة، بينما تبدو غيابات ريال مدريد أكثر فداحة، حيث يفتقد الميرينغي 5 لاعبين هم البلجيكي إدين هازارد، البرازيلي مارسيلو، الكولومبي خاميس رودريغيز، وماركو أسينسيو، إضافة إلى لوكاس فاسكيز.

ورصدت صحيفة موندو ديبورتيفو التشكيل المتوقع للإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، والذي جاء كالتالي:

برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو ( سيميدو )، بيكيه، لانغليت، جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، راكيتيتش.

الهجوم: ميسي، غريزمان، سواريز.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبتورتيفو“ الإسبانية، فإن فالفيردي لا يزال لم يحسم قراره فيما يتعلق بالكرواتي راكيتيتش، حيث يمكن أن يلعب سيرجي روبيرتو في وسط الملعب، لمنح سيميدو فرصة هجومية أكبر للانطلاق واستغلال المساحات في الجبهة اليسرى لريال مدريد التي تعاني من غياب مارسيلو.

ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس، مودريتش ( إيسكو ).

الهجوم: كريم بنزيما، رودريغو ( غاريث بيل ).