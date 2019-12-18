الهيئة العامة للرياضة السعودية تكشف أسعار تذاكر السوبر الإسباني

عقدت الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا كشفت من خلاله تفاصيل استضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني نسخة عام 2020، التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة بمشاركة أربعة أندية وهي: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبلنسية، وذلك في الفترة من الثامن وحتى 12 من يناير المقبل.

وتم الكشف من خلال المؤتمر عن أسعار التذاكر للمباريات الثلاث في البطولة، حيث يبدأ سعر التذكرة في مباراتي قبل النهائي بين بلنسية وريال مدريد في الثامن من يناير، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في اليوم التالي، من 75 ريالًا، فيما يبدأ سعر تذكرة المباراة النهائية يوم 12 من الشهر المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله من 150 ريالًا.

???? المؤتمر الصحفي لكأس السوبر الإسباني بحضور سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد لويس روبياليس#السوبر_الإسباني_بجدة ???????????????? pic.twitter.com/lvOdcEcEzo — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 18, 2019

ومن المقرر أن تصاحب المباريات مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية، وذلك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من محبي كرة القدم الإسبانية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: ”امتدادًا لاستراتيجيّة طويلة المدى تهدف إلى وضع المملكة كأحد أهم الوجهات العالميّة للاستمتاع بأفضل البطولات الرياضيّة، نسعد كثيرًا باستضافة الأقطاب الأربعة للكرة الإسبانيّة في مهرجان كروي يمتد لخمسة أيّام في مدينة جدّة، حيث تقام البطولة لأوّل مرّة بنظامها الجديد على أرض المملكة“.

وأضاف الفيصل: ”سوف تستمتع الجماهير السعوديّة والسائحون من جميع أنحاء العالم بوجبة كرويّة على أعلى طراز، يؤكّد قدرات المملكة في استضافة أهم البطولات والأحداث الرياضيّة في مختلف الرياضات“.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس: ”السعودية نجحت في إحضار، ما أراه، أفضل بطولة مصغرة في العالم. زرت المرافق المجهزة للبطولة من الملعب الرئيس إلى ملاعب التدريبات واندهشت مما شاهدت“.

وشدد روبياليس: ”ستكون بطولة عظيمة بحضور جماهير من كافة أنحاء العالم وأنا سعيد بذلك، وأتقدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ولهيئة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة لنا بأن نكون هنا بينكم“.